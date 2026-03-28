Pune Police Recruitment : खाकीचं स्वप्न राहिलं अधुरंच! पुण्यात पोलिस भरतीसाठी धावताना बुलढाण्याच्या 23 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; शिवाजीनगर मुख्यालयातील घटना

पुणे : पोलिस भरतीसाठी मैदानी चाचणीत धावताना एका २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. आज (ता. २८) सकाळी शिवाजीनगर पोलिस मुख्यालायतील मैदानावर ही घटना (Pune police recruitment running test death) घडली. .एक हजार ६०० मीटर धावण्याची चाचणी देत असताना अचानक त्याला 'फिट' आली. मैदानात बेशुद्ध होऊन कोसळल्यानंतर त्याला तातडीने रुग्णलयात दाखल करण्यात आले. उपचारांपूर्वीच त्याचा मृ्त्यू झाल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी सांगितले. पुरुषोत्तम बारकुल (वय २३, रा. देऊळगाव राजा, जि. बुलढाणा) असे मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणाचे नाव आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे शहर दलातील भरती प्रक्रिया गेल्या महिन्याभरापासून सुरू आहे. शिवाजीनगर येथील पोलिस मुख्यालयातील मैदानावर मैदानी चाचणी घेण्यात येत आहे. आज सकाळी मैदानी चाचणी सुरू झाली. पुरुषोत्तम हा मैदानी चाचणीत सहभागी झाला. भरती प्रक्रियेतील १६०० मीटर धावण्याच्या चाचणीसाठी पुरुषोत्तम याने मैदानाला दोन फेऱ्या मारल्या. तिसऱ्या फेरीत अचानक त्याला अपस्माराचा झटका (फिट) आली. तो धावताना मैदानावरच कोसळला. त्याच्याबरोबर असलेल्या उमेदावारांच्या लक्षात हा प्रकार आला..भरती प्रक्रियेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर त्यांनी मैदानावर उपस्थित असलेल्या वैद्यकीय पथकाने त्याची प्राथमिक तपासणी केली. त्याच्या हृदयाचे ठोके मंद झाल्याचे निदर्शनास आले. त्याला तातडीने ससून रुग्णलयात दाखल करण्यात आले. उपचारांपूर्वीच तो मरण पावल्याचे ससूनमधील वैद्यकीय तज्ज्ञांनी सांगितले..पुरुषोत्तम हा पोलिस होण्याचे स्वप्न बाळगून पुणे पोलिसांच्या भरती प्रक्रियेत सहभागी झाला होता. मूळचा बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजाचा रहिवासी असलेल्या पुरुषोत्तम याचा भरती प्रक्रियेत धावताना मृत्यू झाल्यानंतर हळहळ व्यक्त करण्यात आली. याबाबतची माहिती त्याच्या कुटुंबीयांना देण्यात आली आहे.