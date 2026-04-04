Pune Police Recruitment : पोलिस भरतीत ‘शॉर्टकट’चा स्फोट! शक्तीवर्धक पेय घेताच उमेदवाराचा मैदानावर धिंगाणा, थरारक क्षणांनी सर्वच शॉक

पुणे येथील पोलीस भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी आलेल्या एका उमेदवाराने शक्ती वाढवण्याच्या हेतूने घेतलेल्या पेयामुळे त्याची प्रकृती बिघडली आणि मैदानावर मोठा गोंधळ निर्माण झाला. ही घटना दौंड येथील राज्य राखीव पोलीस दलाच्या मैदानावर घडली असून, उमेदवाराच्या विचित्र वर्तनामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची वेळ आली होती. मात्र, तेथे तैनात असलेल्या एस आर पी एफ जवानांच्या तत्परतेमुळे त्याचे प्राण वाचले..उत्तेजित पदार्थांचा वापरपोलीस दलात नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न मनात बाळगून आलेल्या या उमेदवाराने मैदानी चाचणीत अधिक चांगले गुण मिळविण्यासाठी उत्तेजित पदार्थांचा वापर केला. धावण्याच्या परीक्षेत वेग वाढवण्याच्या उद्देशाने त्याने अंमली स्वरूपाचे किंवा शक्तिवर्धक पेय प्यायले. सुरुवातीला सर्व काही ठीक चालले. तो परीक्षा पूर्ण करून मैदानावरून बाहेर पडला. पण काही वेळातच त्याच्या शरीरावर आणि मेंदूवर या पदार्थांचा विपरीत परिणाम दिसू लागला. त्याची मानसिक स्थिती अस्थिर झाली आणि तो अचानक विचित्र वागू लागला. मैदानात तो मोठा धिंगाणा घालू लागला, ज्यामुळे आसपासच्या उमेदवारांमध्ये आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..प्रकृती धोक्याबाहेरघटनेची गंभीरता लक्षात घेऊन एस आर पी एफचे जवान तातडीने घटनास्थळी धावले. त्यांनी उमेदवाराला तत्काळ नियंत्रणात आणले आणि त्याला जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी तातडीने उपचार सुरू केले. सध्या त्याची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे समजते. मात्र, ही घटना भरती प्रक्रियेत मोठी खळबळ उडवून गेली आहे..क्षणांतच प्रकृतीत बदलपोलीस भरतीसाठी शॉर्टकटचा वापर करणे किती महागात पडू शकते, याचे हे उदाहरण आहे. मैदानी चाचणीत यश मिळवण्याच्या घाईत उमेदवाराने अशा पदार्थांचे सेवन केल्याने त्याचे स्वप्नच धुळीस मिळाले. धाव पूर्ण केल्यानंतर काही क्षणांतच त्याच्या प्रकृतीत बदल झाला आणि तो स्वतःला सावरू शकला नाही. एस आर पी एफ जवानांच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना टळली. त्यांनी न केवळ उमेदवाराला सावरले तर इतर उमेदवारांच्या सुरक्षिततेलाही प्राधान्य दिले..सध्या भरती प्रक्रिया सुरू असताना अशा प्रकारची घटना घडणे हे संपूर्ण यंत्रणेसाठी धक्कादायक ठरले आहे. उमेदवाराच्या प्रकृतीची सतत निगा राखली जात असून, डॉक्टर त्याच्यावर योग्य उपचार करत आहेत.