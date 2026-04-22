Pune Police Recruitment : मातीतील कष्ट फळाला आलं! निमगावातील मावशी-भाच्याची थेट पुणे पोलीस दलात भरारी; जिद्दीचा प्रवास वाचून डोळे पाणावतील

दावडी : श्रीक्षेत्र निमगाव खंडोबा (ता. खेड) येथील कव्हाळा ठाकरवाडी परिसरातील आदिवासी समाजातील जयश्री सहादू गावडे आणि राहुल विलास पारधी या मावशी-भाच्याची पुणे शहर पोलीस दलात निवड झाली आहे. त्यांच्या या यशामुळे परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून ग्रामस्थांकडून त्यांचा सत्कार करण्यात आला..अत्यंत साध्या परिस्थितीत वाढलेल्या जयश्री गावडे आणि राहुल पारधी यांच्या आई-वडिलांचा उदरनिर्वाह शेती व मजुरीवर चालतो. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत दोघांनीही जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर हे यश संपादन केले आहे..विशेष म्हणजे, दोघांनाही दुसऱ्या प्रयत्नात यश मिळाले. जयश्री गावडे ही २०२३-२४ मध्ये पुणे ग्रामीण पोलीस भरतीत केवळ एका गुणाने वेटिंगवर राहिली होती. मात्र, हार न मानता तिने पुन्हा तयारी सुरू ठेवली. २०२४-२५ च्या महाराष्ट्र पोलीस भरती प्रक्रियेत पुणे शहर पोलीस दलात दोघांचीही निवड झाली..राजगुरुनगर येथील तालुका क्रीडासंकुलावर नियमित शारीरिक सराव करतानाच त्यांनी यशदीप अॅकॅडमी येथे लेखी परीक्षेची तयारी केली. सलग दोन वर्षे त्यांनी अभ्यास आणि सराव यामध्ये सातत्य ठेवत कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी प्रयत्न केले. या प्रवासात यशदीप अॅकॅडमी आणि स्पोर्ट्स ओक्टेन क्लब, राजगुरुनगर यांचे त्यांना मोलाचे मार्गदर्शन लाभले..अपयश हे यशाची पहिली पायरी असते, असे सांगताना राहुल पारधी म्हणाला, "पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळेलच असे नाही. अपयश आले तरी खचून न जाता अधिक जोमाने प्रयत्न करत राहिले पाहिजे. सातत्य आणि आत्मविश्वास असेल तर यश नक्की मिळते.".विशेष बाब म्हणजे, जयश्री गावडे ही राहुलची मावशी असून राहुल हा तिच्या बहिणीचा मुलगा आहे. दोघांनीही एकत्र सराव व अभ्यास करत एकमेकांना मार्गदर्शन केले. "आम्ही दोघेही एकमेकांचे गुरु आहोत," असे त्यांनी नमूद केले. निमगाव ग्रामस्थांच्या वतीने या दोघांचा सत्कार करण्यात आला असून त्यांच्या यशामुळे परिसरातील युवक-युवतींना प्रेरणा मिळत आहे.