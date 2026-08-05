Pune Police: भाडेकरुंमुळे अडचणीत आले पुण्यातले घरमालक! 76 जणांवर गुन्हे दाखल; 'या' चुका पडल्या महागात

Tenant documents: भाडेकरूंची माहिती दडवणे पुण्यातील घरमालकांना चांगलेच महागात पडले आहे. शहरातील ७६ घरमालक आणि ‘पीजी’ चालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. भाडेकरू आणि ‘पेइंग गेस्ट’ (पीजी) पडताळणीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या घरमालकांविरोधात पोलिसांनी आता कठोर पावले उचलली आहेत. .मागील दहा दिवसांत सदनिका किंवा दुकाने अनधिकृतपणे भाड्याने देणाऱ्या ७६ घरमालक आणि ‘पीजी’ चालकांवर विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. खडक, शिवाजीनगर, आंबेगाव, वाघोली पोलिस स्टेशन हद्दीतील घरमालक भाडेकरुंवर माहिती न पुरवल्यामुळे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत..LPG New Rule: गॅस ग्राहकांसाठी 16 ऑगस्टची डेडलाईन! eKYC न केल्यास रिफिल आणि सबसिडीवर परिणाम; घरबसल्या eKYC कशी कराल?.तर लोहगाव हद्दीत ‘पेइंग गेस्ट’ चालवणाऱ्या चालकांनी भाडेकरू/विद्यार्थ्यांची माहिती पोलिस ठाण्याला न दिल्याने तीन पीजी चालकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. याशिवाय शिवाजीनगर, वारजे, लोणी काळभोरसह इतर पोलिस ठाण्यातही संबंधित घरमालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..Milk Adulteration : दूध भेसळ प्रकरण भरकटविण्याचा डाव; देवदत्त निकम यांच्यावरचे आरोप समर्थकांनी फेटाळले.शिक्षण, नोकरी आणि व्यावसायाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रासह देशभरातून लोक पुण्यात वास्तव्याला येत असतात. शहरातील सर्वच भागांमधील घरे कायम भाडेकरुंनी भरलेली असतात. त्यामुळे पुणे शहर आणि परिसरात घरांची भाडी उच्चांकांवर गेलेली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.