Pune Crime : लग्न समारंभात गर्दीचा फायदा; ज्येष्ठ नागरिकाची दीड लाखांची सोनसाखळी चोरीला

पुणे : लग्न समारंभातील गर्दीचा फायदा घेत चोरट्याने ज्येष्ठ नागरिकाच्या गळ्यातील दीड लाख रुपयांची सोनसाखळी लंपास केली. ही घटना कुंजीरवाडीतील धनश्री लॉन्समध्ये घडली..याप्रकरणी भेकराइ नगरमधील ७१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार अज्ञात चोरट्याविरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे. पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील एका लॉन्समध्ये २० फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी हा प्रकार घडला. .Chhatrapati Sambhajinagar Crime : दुचाकीवरून दोघे येतात, मंगळसूत्र हिसकावून नेतात; बीड बायपास रस्त्यासह ज्योतीनगर आणि उस्मानपुरा भागातील घटना.संबंधित ज्येष्ठ व्यक्ती लग्न समारंभ पार पडल्यानंतर हॉलमध्ये जेवणाचे ताट घेण्यासाठी उभी होती. त्यावेळी चोरट्याने ज्येष्ठाच्या गळ्यातील सोनसाखळी चोरून नेली.