पुणे

Pune Police Recovery : चेहऱ्यावर समाधान अन् डोळ्यांत आनंदाश्रू; हरवलेले मोबाईल आणि दागिने पोलिसांकडून परत मिळाल्याने पुणेकर भावुक!

Stolen Property Returned : पुणे पोलिसांनी ४ कोटी रुपयांचा चोरीचा मुद्देमाल नागरिकांना परत केला. मोबाईल आणि मौल्यवान वस्तू पुन्हा मिळाल्याने नागरिकांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव पाहायला मिळाले.
Success of CEIR Portal in Tracking Stolen Mobile Phones

Success of CEIR Portal in Tracking Stolen Mobile Phones

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : चोरीस गेलेले मोबाईल, मौल्यवान वस्तू आणि विविध गुन्ह्यांतील जप्त केलेला सुमारे चार कोटी रुपयांचा मुद्देमाल संबंधित नागरिकांना वितरित करण्यात आला. या उपक्रमामुळे अनेकांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तर चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव उमटले. महाराष्ट्र पोलिस रेजिंग डे-२०२६ च्या पार्श्वभूमीवर विमाननगर येथील सिम्बायोसिस महाविद्यालयात ‘रस्ता सुरक्षा अभियान २०२६’ आणि मुद्देमाल वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.

Loading content, please wait...
police
pune
recovery
Maharashtra Police
Police Commissioner Amitesh Kumar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com