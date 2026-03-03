पुणे

Pune Latest News: युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात बंदोबस्त वाढवला; शहरात किती इराणी लोक राहतात?

Pune Police on High Alert Security Beefed Up Across Sensitive Areas: इराणी विद्यार्थ्यांच्या व्हिसाची मुदत संपत असल्यास ती वाढवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली जाणार असून परराष्ट्र मंत्रालयाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
US-Israel-Iran War: अमेरिका- इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरात सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली आहे. शहरातील संवेदनशील भाग, धार्मिक स्थळे आणि गर्दीच्या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला असून, विशेष गस्त घालण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

