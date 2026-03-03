Pune Latest News: युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात बंदोबस्त वाढवला; शहरात किती इराणी लोक राहतात?

US-Israel-Iran War: अमेरिका- इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरात सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली आहे. शहरातील संवेदनशील भाग, धार्मिक स्थळे आणि गर्दीच्या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला असून, विशेष गस्त घालण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..आखातातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पोलिस बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली आहे. संवेदनशील भागात नियमित गस्त घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संशयास्पद व्यक्ती किंवा वस्तू आढळल्यास नागरिकांनी तत्काळ पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षाशी (क्रमांक ११२) किंवा जवळच्या पोलिस ठाण्यात संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिस सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांनी केले आहे..Maharashtra Kesari: सोलापूरमध्ये रंगणार महिला महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचा थरार! ४००हून अधिक खेळाडू सहभागी होणार.दरम्यान, शहरात सुमारे १२० ते १२५ इराणी नागरिक वास्तव्यास आहेत. पर्यटन, व्यवसाय, वैद्यकीय उपचार आणि शैक्षणिक व्हिसावर ते पुण्यात आले आहेत. काही इराणी महिलांनी भारतीय नागरिकांशी विवाह केला असून, अशा सुमारे २५ ते ३० महिला शहरात वास्तव्यास आहेत. तसेच, ६० इराणी विद्यार्थी विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेत आहेत..Premium|Personality types and happiness : व्यक्तिमत्त्वाच्या विविधतेतून आनंदाचा शोध; एकटेपण आणि समूहातील अनुभव.इराणी विद्यार्थ्यांच्या व्हिसाची मुदत संपत असल्यास ती वाढवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली जाणार आहे. याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. संबंधित विद्यार्थी आणि नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून व्हिसा मुदतवाढ प्रक्रियेस सहकार्य केले जाणार असल्याची माहिती विशेष शाखेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस यंत्रणा सज्ज आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.