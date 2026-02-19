पुणे

Pune Crime : सराईत गुन्हेगाराकडून तीन पिस्तुलांसह १२ जिवंत काडतुसे जप्त

Pune pistol seizure case : पुण्यात शिवजयंती पार्श्वभूमीवर विशेष मोहिमेत सराईत गुन्हेगार सागर सोनलकरकडून तीन गावठी पिस्तुले व १२ जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली. पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : खुनाच्या प्रयत्नासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील सराईत गुन्हेगाराकडून तीन पिस्तुलासंह १२ जिवंत काडतुसे जप्त केली. शिवजयंती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष मोहिमेदरम्यान शाखेच्या युनिट-तीनच्या पथकाकडून ही कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे संभाव्य मोठा गुन्हा टळल्याचे मानले जात आहे.

