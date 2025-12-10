पुणे

Pune Crime : गुंड अजय सरवदेला एजंटाने मिळवून दिलेल्या १५ पिस्तूल परवान्यांची चौकशी होणार

गुंड अजय सरवदेला एजंट नीलेश फाटकने आणखी १५ जणांना परवाना मिळवून दिल्याची धक्कादायक बाब आली समोर.
Crime

Crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कुख्यात नीलेश घायवळ टोळीतील गुंड अजय सरवदेला बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पिस्तूल परवाना मिळवून देणाऱ्या एजंट नीलेश फाटकने आणखी १५ जणांना परवाना मिळवून दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या सर्व परवान्यांची चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com