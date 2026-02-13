पुणे

Pune Crime News : पुण्यात प्रवाशाची रोकड चोरणाऱ्या रिक्षाचालकास अटक, २४ हजारांची रोकड जप्त

Pune rickshaw driver cash theft arrest : पुण्यात प्रवाशाच्या रिक्षामधील रोकड चोरी करणाऱ्या इद्रिस शफीक शेखला गुन्हे शाखा युनिट-चारने अटक केली. आरोपीकडून २४ हजार रुपयांची रोकड व दीड लाख रुपयांचा रिक्षा मुद्देमाल जप्त. पोलिसांनी सापळा रचून आरोपीची कबुली मिळवली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : प्रवाशाच्या सामानातील रोकड चोरणाऱ्या रिक्षाचालकाला गुन्हे शाखा युनिट-चारच्या पथकाने अटक केली. आरोपीकडून २४ हजार रुपयांची रोकड आणि रिक्षा असा दीड लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

