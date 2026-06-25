पुणे

पोलिओ डोस मोहीम रविवारी

पोलिओ डोस मोहीम रविवारी
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पुणे, ता. २५ ः जिल्ह्यातील शून्य ते पाच वर्षे वयोगटातील चार लाख ५३ हजार ५१० बालकांना रविवारी (ता. २८) पोलिओ प्रतिबंधक लस देण्यात येणार आहे. या मोहिमेसाठी जिल्ह्यात तीन हजार ८३९ लसीकरण बूथ उभारण्यात येणार असून, नऊ हजारांहून अधिक कर्मचारी, आशा स्वयंसेविका कार्यरत राहणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली. मोहिमेच्या दिवशी बूथवर उपस्थित राहू न शकलेल्या बालकांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. अशा बालकांना एक दिवसाच्या विश्रांतीनंतर ग्रामीण भागात पुढील तीन दिवस आणि शहरी भागात पुढील पाच दिवस घराघरांत जाऊन पोलिओचे डोस दिले जाणार आहेत.

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