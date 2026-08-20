Pune Civic Politics: बालवडकरांनंतर टिंगरेंवरही भाजपचा रोष; पत्रप्रकरणातून राष्ट्रवादी-भाजप संघर्षाला पुण्यात नवे चिघळले रूप

पुणे : राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी दिलेल्या पत्राला अनुमोदक म्हणून नगरसेवक सुहास टिंगरे यांनी स्वाक्षरी केल्याने त्यांच्यावरही भाजपने राग काढला आहे. आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत टिंगरे यांच्या ‘स’ यादीतील १२ कोटी रुपयांचा निधी भाजप नगरसेवकांच्या प्रभागात वळविण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजप आणि राष्ट्रवादीतील संघर्ष आणखी पेटणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .कोथरूड विधानसभा निवडणुकीपूर्वीपासून बालवडकर आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यात राजकीय वैर निर्माण झाले आहे. त्यातचूनच बालवडकर यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्या निधीतून झालेल्या विकास कामांची चौकशी करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत दिला होता. भाजपने हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला आणि महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात बालवडकर यांना ‘स’ यादीतून दिलेला १२ कोटी रुपयांचा निधी काढून घेतला. त्यावरून महापालिकेच्या सभागृहात प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला होता..बालवडकर यांच्या पत्रावर सुहास टिंगरे यांची स्वाक्षरी होती, त्यामुळे भाजपने त्यांच्याकडे मोर्चा वळवला. आज स्थायीच्या बैठकीत टिंगरे यांच्या प्रभाग क्रमांक २ 'ड' मधील सुमारे ८० कामांसाठी तरतूद केलेली १२ कोटी रुपयांची रक्कम प्रभाग क्रमांक ३ मध्ये वर्ग करण्यात आली. त्यास राष्ट्रवादीने विरोध केला असता ११ विरुद्ध ३ अशा मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला..माहिती देण्यास टाळाटाळस्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना पत्रकार परिषदेत या विषयासंदर्भात माहिती विचारली असता, त्यांनी असा काही विषय झाल्याची माहिती नाही, आज खूप विषय होते, असे सांगितले. पण पत्रकारांनी मुद्दा लावून धरल्यानंतर त्यांनी प्रभाग क्रमांक २ ड चा निधी प्रभाग क्रमांक ३ मध्ये वर्गीकरण केला असे सांगितले. पण त्यावर त्यांनी भाष्य केले नाही..लढा देणार पण भीक मागणार नाही - टिंगरेटिंगरे यांनी पत्रकारांपुढे भूमिका मांडली. मी चंद्रकांत पाटील यांच्या संदर्भातील पत्रावर स्वाक्षरी केली म्हणून माझा निधी काढून घेऊन नागरिकांना वेठीस धरणे योग्य नाही. लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधक हे परस्परांना पूरक घटक असतात, एकमेकांचे शत्रू नसतात. माझा निधी काढून घेतल्याने याविरोधात मी लढा देईन. पण त्यांच्या भाजपकडे जाऊन भीक मागणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.