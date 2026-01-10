Ajit Pawar : “पुणेकरांना पाणी नाही, रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य; भाजपाच्या महापालिका राजवटीत शहराचे अतोनात नुकसान”– अजित पवार!

वारजे : “पुणे शहरामध्ये माझ्या लाडक्या बहिणींना पिण्याचे पाणी मिळत नाही, मात्र पुणे महापालिका नदी सुधार प्रकल्पाच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपये खर्च करत आहे. शहरातील मूलभूत प्रश्न सोडवण्यात भाजप पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे,” अशी जोरदार टीका महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी कर्वेनगर येथील जाहीर सभेत केली.. कर्वेनगर येथे प्रभाग क्रमांक ३० व प्रभाग क्रमांक ३२ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते. यावेळी अजित पवार यांनी पुणे महापालिकेतील भाजपाच्या कारभारावर सडकून टीका करत नागरिकांच्या विविध प्रश्नांवर बोट ठेवले. पवार म्हणाले, “पुण्यात आज रस्त्यावरती खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. खड्डे बुजवण्यासाठी आलेला निधी नेमका कुठे जातो, याचा हिशोब नाही. शहराला पाणी कमी दाबाने दिले जाते, नंतर ‘पाणी कमी आहे’ असे सांगून टँकर माफियांचा जन्म घडवला जातो. ही कृत्रिम टंचाई भाजपाच्या अपयशी नियोजनाचा परिणाम आहे.”.Chandrakant Patil : मोफत शिक्षणाची फाइल अडविणारे मोफत प्रवास कसा देतील? चंद्रकांत पाटील यांचा अजित पवारांवर हल्लाबोल!.वाहतुकीच्या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले, “पुण्यातील वाहतूक कोंडी इतकी भीषण झाली आहे की जगामध्ये चौथ्या क्रमांकावर पुण्याचे नाव येते. ही भाजपाच्या कारभाराची पुण्याई आहे. काँक्रीटचे जंगल उभे केले, पण शहरात कुठेही हरित क्षेत्र (ग्रीनरी) दिसत नाही. नियोजनशून्य विकासामुळे पुण्याचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.”.भाजपावर टीका करताना पवार म्हणाले, “भाजप हे सोयीचे राजकारण करत आहे. आमच्याच पक्षातील अनेकांना प्रलोभने दाखवून पक्षात घेतले. अशा लोकांना त्यांची जागा दाखवण्याची वेळ आता आली आहे. ज्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडली आहे, त्यांना घरी बसवण्याची वेळ आली आहे.”.अजित पवार यांनी पुढे स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “पुण्याचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल, तर महापालिका माझ्या ताब्यात द्या. पुणेकरांच्या पाणी, रस्ते, वाहतूक आणि मूलभूत सुविधांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवले जातील.” या सभेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक पदाधिकारी, उमेदवार, कार्यकर्ते तसेच मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.