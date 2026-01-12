Pune Municipal Corporation election

Pune Municipal Corporation election

Sakal

पुणे

Pune municipal corporation election: पुण्यात भाजप उमेदवाराला धक्काबुक्की करण्याचा प्रयत्न; भीमनगर परिसरातील घटना

Attempt to Manhandle BJP Candidate Ganesh Bidkar in Pune: भाजप उमेदवाराला धक्काबुक्की करण्याचा प्रयत्न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आलेली आहे.
Published on

पुणे: भाजपच्या प्रभाग क्रमांक २४ मधील उमेदवारांविषयी अपशब्द उच्चारत उमेदवार गणेश बिडकर यांना धक्काबुक्की करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना मंगळवार पेठेत घडली. या प्रकरणी फरासखाना पोलिसांनी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Bjp
police
pune
FIR
Corporation Election