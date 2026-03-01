पुणे

Pune Illegal Construction: नियमबाह्य बांधकामे थांबवा; पुणे महापालिका आयुक्तांकडून प्रशासनाला आदेश

PMC in Action Mode After Pollution Report: पुण्यातील वाढत्या प्रदूषणावर महापालिकेचा ॲक्शन मोड; नियमबाह्य बांधकामांवर कारवाईचे आदेश. पीएमसीने सिमेंट प्लांट व बांधकाम प्रकल्पांवर नियंत्रणासाठी तातडीच्या उपाययोजना सुरू केल्या.
Pune Illegal Construction

Pune Illegal Construction

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुण्यातील वाढत्या हवा प्रदुषणाबाबत ‘सकाळ’च्या दणक्यानंतर महापालिका प्रशासनाला जाग आली असून, आयुक्त ‘ॲक्शन मोड’ आले आहेत. वाहने, काँक्रीट प्लांट अन्य गोष्टींवर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्व विभागांची संयुक्त बैठक लवकरच बोलावली जाईल.

Loading content, please wait...
pune
pollution
pmc
construction site

Related Stories

No stories found.