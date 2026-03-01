Pune Illegal Construction: नियमबाह्य बांधकामे थांबवा; पुणे महापालिका आयुक्तांकडून प्रशासनाला आदेश

पुणे : पुण्यातील वाढत्या हवा प्रदुषणाबाबत ‘सकाळ’च्या दणक्यानंतर महापालिका प्रशासनाला जाग आली असून, आयुक्त ‘ॲक्शन मोड’ आले आहेत. वाहने, काँक्रीट प्लांट अन्य गोष्टींवर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्व विभागांची संयुक्त बैठक लवकरच बोलावली जाईल..तसेच नियमबाह्य बांधकामे करणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करण्यासह अशी बांधकामे थांबविण्याबाबत आदेश दिले आहे. नियमांचे पालन केल्यास शहरातील प्रदूषण काही प्रमाणात कमी होऊ शकते, असे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले शहरातील हवा प्रदूषणाच्या संकटाकडे डोळेझाक करणाऱ्या महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचा कारभार ‘सकाळ’ने ‘गुदमरला श्वास’ या वृत्तमालिकेतून चव्हाट्यावर आणला..Mumbai News: स्वच्छ हवेसाठी महापालिका आक्रमक, १०६ बांधकामांबाबत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात.पुण्यात वर्षभरात केवळ ५० दिवस शुद्ध हवा आहे. उर्वरित दिवसांतील प्रदूषित हवेमुळे आरोग्यावर परिणाम होत आहे. शहरात वाढणारी वाहनांची संख्या, धूळ उडवत जाणारे डंपर, नियमबाह्य पद्धतीने सुरू असलेली बांधकामे आणि काँक्रीट प्लांटच्या अनागोंदी कारभारामुळे पुण्यातील हवा बिघडत आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असणारे महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळ, महापालिका, वाहतूक पोलिस, आरटीओ ही विभाग चालढकल करत असल्याने स्थिती गंभीर झाली आहे..सिमेंट काँक्रीट प्लांटची बैठक घेणारसिमेंट काँक्रीट प्लांटच्या कारवाईबाबत जास्त अधिकार हे महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाला आहेत. पण महापालिकेचीही जबाबदारी आहे. या प्लांटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व प्रदूषण कमी करण्यासाठी, चुकीचे काम करणारे प्रकल्प बंद करण्यासाठी लवकरच सिमेंट काँक्रीट प्लांटबाबत बैठक घेतली जाणार आहे. या वेळी प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनाही बोलविले जाईल, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले..कोथरूडमध्ये बांधकाम बंद पाडलेशहरात १८ हजारांपेक्षा जास्त खासगी आणि शासकीय बांधकामे सुरू आहेत. त्यातून मोठ्या प्रमाणात धूळ निर्माण होत आहे. अनेक बांधकाम व्यावसायिक नियमांचे पालन न करता कामे करत असल्याने प्रदूषण वाढत आहे. ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर बांधकाम विभागाने बैठक घेऊन अभियंत्यांना बांधकाम प्रकल्प तपासणीचे आदेश दिले आहे, तर कोथरूडमध्ये उपाययोजना न करणाऱ्या एका बांधकाम प्रकल्पाचे काम बंद पाडले आहे..आरएमसी प्लांटमुळे ताथवडे, पुनावळेला प्रदूषणाचा विळखा.तातडीने कारवाई होणारया वृत्तमालिकेसंदर्भात बोलताना आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, ‘‘शहरातील बांधकामांवर नियंत्रण ठेवणे, प्रदूषण वाढू नये यासाठी नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे प्रमाण कमी आहे. पण आता बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना ही कारवाई नियमित सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रदूषण रोखण्यासाठी हिरवे कापड, पत्रे न लावणे, पाणी न मारणे, सेन्सर न बसविणे अशा उपाययोजना न करणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पाचे काम त्वरित थांबवा. नियमांची पूर्तता केल्यानंतरच पुढच्या कामाला परवानगी द्या, असे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे महापालिका, मेट्रो व अन्य शासकीय विभागांकडून सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या ठिकाणीही नियमांचे पालन होणे गरजेचे आहे. अन्यथा हे कामदेखील थांबविले जाईल.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.