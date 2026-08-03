Pune News : पुण्यात खड्ड्यांचे साम्राज्य; वाहतूक कोंडीत पुणेकरांचा दररोजचा खोळंबा

पुणे : शहरात सुरु असलेल्या संततधार पावसामुळे रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र महापालिकेकडून रस्ते दुरुस्तीचे केवळ सोपस्कार पार पाडले जात आहेत. दुरुस्त केलेले खड्डे २४ तासही टिकत नाहीत. परिणामी चालकांवर जीव मुठीत घेऊन वाहने चालविण्याची वेळ आली असून खड्ड्यांमुळे शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे..शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी पाणी पुरवठा, ड्रेनेज, विद्युत वाहिन्यांसह विविध सेवा कामांसाठी खोदलेले रस्ते तातडीने दुरुस्त करा, महत्वाच्या कामांव्यतिरीक्त रस्ते खोदाईस परवानगी देऊ नका, असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी महापालिका प्रशासनास दिले होते. त्यानंतरही ऐन पावसाळ्यात ठिकठिकाणी खोदाईची कामे सुरु होती. तर, खोदाई करण्यात आलेले रस्ते, पदपथ व्यवस्थित दुरुस्त करण्यात आले नाहीत. परिणामी शहरातील मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांवर देखील मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. संबंधित खड्ड्यांमुळे शहरातील वाहतुकीचा वेग प्रचंड मंदावला असल्याची सद्यःस्थिती आहे..इथे आहेत जीवघेणे खड्डेशहराच्या मध्यवर्ती भागातील मंगळवार पेठ, कसबा पेठ, रविवार पेठ, कोथरुडमध्ये परमहंस नगर, अण्णा भाऊ साठे चौक, पीएमटी बस थांबा, एसएनडीटी परिसर, पौड रस्ता, कोथरूड डेपो, एकलव्य कॉलेज रोड, शांतीबन चौक, राजा शिवराय प्रतिष्ठान भुयारी मार्ग ते मोरे विद्यालय परिसर, आंबेगाव येथे दत्तनगर चौक, जांभुळवाडी रस्ता, नऱ्हेकडे जाणारा रस्ता, आंबेगाव भुयारी मार्ग ते शिवसृष्टी, सिंहगड कॉलेज परिसर, कात्रज परिसरामध्ये राजस सोसायटी ते वरखेडे नगर रस्ता, गोकुळनगर चौक ते खंडोबा मंदिर, विद्यानगर डिपी रस्ता, राजस सोसायटी ते यशश्री सोसायटी, सातारा रस्ता, मांगडेवाडी रस्ता, शेलार मळा, महादेव नगर, कोंढव्यात सोमजी चौक ते मुख्य गावठाण, कोंढवा खुर्द, येवलेवाडी या ठिकाणी खड्ड्यांचे अक्षरशः साम्राज्य पसरले आहे. बावधन, बाणेर, बालेवाडी, औंध या परिसरासह चांदणी चौक ते वारजे-माळवाडी सेवा रस्ता, वारजे उड्डाणपूल ते रामनगर, रामनगर ते दांगट इंडस्ट्रीअल रस्ता यासह विविध ठिकाणी रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. केवळ मुख्य रस्तेच नव्हे, तर अंतर्गत रस्त्यांचीही मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. दुचाकीस्वारांना वाहने चालविताना अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन जावे लागत आहे.ऐन रहदारीच्यावेळी खड्ड्यांमधुन जाताना वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीचा चांगलाच फटका बसत आहे. विद्यार्थी, नोकरदारांना वेळेत पोहोचणे मुश्किल होत असल्याची सद्यःस्थिती आहे. इतकेच नव्हे, तर खड्ड्यांमुळे लहान मुले, गरोदर माता, वृद्ध नागरिक, रुग्णांनाही मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत असल्याची सद्यःस्थिती आहे..सेवा रस्ते नव्हे, हे तर डबक्यांची ठिकाणेवाकड ते आंबेगाव-कात्रज या परिसरातून जाणाऱ्या मुंबई-बंगळुरू महामार्गालगत काही ठिकाणी सेवा रस्त्यांची कामे झाली आहेत. मात्र बहुतांश रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. पावसामुळे खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असल्याने त्यातून मार्ग काढणे वाहनचालकांना जिकीरीचे जात आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यास संबंधित सेवा रस्त्यांना अक्षरशः ओढ्या-नाल्यांचे स्वरुप प्राप्त होते. परिणामी वाहनचालकांकडून सेवा रस्त्यांऐवजी थेट महामार्गावरून प्रवास करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे..रस्त्यांची दुरुस्ती केवळ नावालाचमहापालिकेकडून रस्त्यांवरील खड्ड्यांची दुरुस्ती केली जात असल्याचा दावा केला जात आहे. दुरुस्त केलेले रस्ते जोरदार पावसानंतर दुसऱ्याच दिवशी खराब होत आहेत. दगड, माती रस्त्यावर येऊन अपघातांची शक्यता वाढत आहे. दुरुस्तीचे काम एकही दिवस टिकत नसल्याने पुन्हा त्याच ठिकाणी खड्डे पडत आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका नागरिकांना बसत असून खड्ड्यांमध्ये वाहने पडून नागरीक जखमी होण्याच्या घटना घडत आहेत. तरीही नावापुरते रस्ते दुरुस्त करणाऱ्या ठेकेदारांवर महापालिकेकडून कुठलीही कारवाई केली जात नसल्याची सद्यःस्थिती आहे..खड्ड्यांमुळे पुणेकरांवर होतोय परिणाम- रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडीत भर- शहरातील वाहतूकीचा वेग प्रचंड प्रमाणात मंदावला- दुचाकी वाहनांचे अपघात होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ- कार, बसमधून जाणाऱ्या नागरिकांना इच्छितस्थळी पोहोचण्यास बराच विलंब- विद्यार्थी, नोकरदार, रुग्णांना खड्डे, वाहतूक कोंडी, संथ वाहतूकीचा सर्वाधिक फटका."महामार्गालगतच्या सेवा रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे आहेत, पावसात खड्डे पाण्याने भरून जात असल्याने माझा अपघात झाला, दररोज अनेक नागरिकांचे अपघात होतात. तसेच जोरदार पावसात हे रस्ते पाण्याने भरून जातात. पण महापालिका खड्डे दुरुस्त करत नाही. नागरिकांचा जीव गेल्यावरच महापालिका सुधारणार आहे का ?'' विराज वाघमोडे, नोकरदार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.