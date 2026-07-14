पुणे

Pune Power Theft: विमाननगरातील व्यावसायिक संकुलात मीटर बायपास करून सव्वा लाखांची वीजचोरी; महावितरणची भरारी कारवाई

विमाननगरातील सॉलिटीयर बिझनेस संकुलातील तीन दुकानांत मीटर बायपास करून ५४९५ युनिट्सची वीजचोरी; महावितरणला सव्वा लाखांचे आर्थिक नुकसान
Mahavitaran uncovered an electricity theft worth over ₹1.31 lakh at a business complex in Viman Nagar, Pune.

Mahavitaran uncovered an electricity theft worth over ₹1.31 lakh at a business complex in Viman Nagar, Pune.

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : विमाननगर येथील एका व्यावसायिक संकुलात छुप्या पद्धतीने सुरू असलेली वीजचोरी महावितरणच्या भरारी पथकाने उघडकीस आणली आहे. आरोपींनी मीटरला बायपास करून थेट जोडणी करून पाच हजार ४९५ युनिट्सची वीज बेकायदेशीरपणे वापरली.

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