Prakash Ambedkar: ‘एसआरए’च्या अनागोंदीमुळेच रखडले प्रकल्प; प्रकाश आंबेडकर यांचा आरोप, वंचित बहुजन आघाडीचा धडक मोर्चा

पुणे : ''पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड क्षेत्रातील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अनेक वर्षांपासून रखडल्या आहेत. सुमारे २० ते २२ प्रकल्प पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून अपूर्ण आहेत. 'एसआरए'च्या अनागोंदी कारभारामुळेच प्रकल्प रखडले आहेत..त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारचे 'सर्वांसाठी घर' उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही,'' असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) भ्रष्ट आणि बिल्डरधार्जिण्या कारभाराविरोधात ॲड. आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वतीने सोमवारी (ता. २७) 'धडक मोर्चा' काढण्यात आला..शिवाजीनगर येथील कृषी महाविद्यालय प्रवेशद्वारापासून ते 'एसआरए' कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी 'एसआरए'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांना निवेदन देण्यात आले. रखडलेले प्रकल्प रद्द करून नव्याने सुरू करावे, रहिवाशांना मिळणारे घरभाडे वाढवून ते १५ हजार रुपये करावे, तसेच 'एसआरए' प्रकल्पांना 'रेरा'चे नियम लागू करावे, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या..या प्रसंगी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय महासचिव ॲड. प्रियदर्शी तेलंग, राज्य उपाध्यक्ष डॉ. अनिल जाधव आणि ॲड. सर्वजित बनसोडे, महिला आघाडीच्या सदस्य अनिता सावळे, पुणे शहराध्यक्ष अरविंद तायडे आदी उपस्थित होते..मोर्चानंतर आंबेडकर म्हणाले, ''बिल्डर प्रस्ताव देतात आणि 'एसआरए'चे अधिकारी ते स्वीकारतात, हे चालणार नाही. ज्या जागेवर 'एसआरए' प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे, तेथील नागरिकांनी सोसायटी स्थापन करून प्रस्ताव दिला पाहिजे आणि बिल्डरचे नावही त्यांनीच सुचवावे. पाच वर्षांहून अधिक काळ रखडलेले सर्व प्रकल्प रद्द करून नवीन कंत्राटदारांकडे सोपविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच, प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत रहिवाशांना मिळणारे मासिक भाडे अत्यंत कमी असून, त्यात वाढ करून ते किमान १५ हजार किंवा बाजारभावाप्रमाणे करावे, अशी मागणी आम्ही केली. यासंदर्भात सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.''.Shekhar Singh : विकासाची धाव मोठी, उद्योगनगरीला हवा निधी, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांचे मत; मोठ्या किमतींचे प्रकल्प होताहेत.रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत कारवाई'एसआरए'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके म्हणाले, ''अनेक वर्षांपासून रखडलेले प्रकल्प तातडीने पूर्ण होऊन झोपडपट्टीधारकांना हक्काची घरे मिळाली पाहिजेत, अशी मागणी ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत कारवाईला सुरुवात करण्यात आली असून, संबंधित विकसकांना नोटिसा दिल्या आहेत. जे विकसक समाधानकारक खुलासा करण्यात अपयशी ठरले आहेत, त्यांचे प्रस्ताव रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे..