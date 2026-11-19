पुणे : मुंबई-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रयेजा सिटी परिसरात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने भुयारी मार्गाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या कामादरम्यान परिसरात होणारी संभाव्य वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी गुरुवार (ता. १९) पासून वाहतुकीत तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत..वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सनसिटीकडून प्रयेजा सिटीकडे जाणारी वाहतूक सेंट हेलरियस स्कूलमार्गे सनसिटीकडे वळविण्यात आली आहे. तसेच, प्रयेजा सिटीकडून शरद हॉस्पिटलच्या दिशेने जाणारी वाहने मधुकोश सोसायटीमार्गे इच्छित स्थळी रवाना होतील. .काम पूर्ण होईपर्यंत हे बदल लागू राहणार आहेत. वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.