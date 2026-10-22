Pune Prison Police Recruitment : पुणे कारागृह पोलिस भरती रखडली; इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत पुण्याची प्रक्रिया संथ; उमेदवारांमध्ये नाराजी

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - पुणे कारागृह पोलिस भरतीची प्रक्रिया सुरू होऊन जवळपास एक वर्ष पूर्ण होत आले तरी, अद्याप उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी आणि नियुक्ती (जॉइनिंग) प्रक्रिया रखडली आहे. शारीरिक चाचणी, लेखी परीक्षा, कागदपत्र पडताळणी आणि अंतिम निवड यादी जाहीर होऊनही नियुक्तीचे आदेश मिळत नसल्याने पात्र उमेदवारांमध्ये चिंतेचे संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इतर जिल्ह्यांतील पोलिस भरतीची प्रक्रिया पुढे गेली असताना उमेदवारांना मात्र प्रतीक्षाच करावी लागत असल्याने उमेदवारांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत..पुणे कारागृह पोलिस भरतीची अधिकृत जाहिरात २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर १३ मार्च २०२६ रोजी शारीरिक चाचणी, तर १० मे रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल दोन जुलै रोजी जाहीर झाला. त्यानंतर १६ जुलै रोजी पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी पूर्ण करण्यात आली. अखेर नऊ ऑक्टोबर रोजी अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध झाली..मात्र, अंतिम निवड यादी जाहीर होऊनही पुढील टप्प्यातील वैद्यकीय तपासणीबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचे उमेदवारांनी सांगितले आहे. त्यामुळे वैद्यकीय तपासणी पूर्ण करून लवकरात लवकर नियुक्ती देण्यात यावी, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे.याविषयी उमेदवारांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, ‘राज्यातील नाशिक, मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील पोलिस भरतीचे निकाल मे महिन्यातच जाहीर झाले. या ठिकाणी उमेदवारांना नियुक्त्या देऊन सेवेत रुजूही करून घेण्यात आले आहे. मात्र, पुण्यातील लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर होण्यासाठी तब्बल ५४ दिवसांचा विलंब झाला..उमेदवारांनी शारीरिक चाचणी, लेखी परीक्षा आणि कागदपत्र पडताळणी असे सर्व टप्पे पूर्ण केले आहेत. मात्र, वैद्यकीय तपासणी कधी होणार, नियुक्ती आदेश कधी मिळणार आणि प्रत्यक्ष सेवेत रुजू कधी होता येणार, याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने संभ्रमाचे वातावरण आहे.’.भरती प्रक्रियेचा संथ घटनाक्रम -२४ ऑक्टोबर २०२५ : पुणे कारागृह पोलिस भरतीची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध१३ मार्च २०२६ : उमेदवारांच्या शारीरिक चाचणीच्या परीक्षा१० मे २०२६ : लेखी परीक्षा पार पडली२ जुलै २०२६ : लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर१६ जुलै २०२६ : यशस्वी उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी पूर्ण९ ऑक्टोबर २०२६ : कारागृह विभागाकडून अंतिम निवड यादी जाहीर.प्रशासनाचे स्पष्टिकरण...यासंदर्भात पुण्याचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (प्रशासन) संजय पाटील म्हणाले, 'पुणे पोलिस आयुक्तालयाकडे केवळ भरती प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र उमेदवारांची गुणवत्ता यादी कारागृह आणि सुधारसेवा विभागाकडे सुपूर्द करण्याची जबाबदारी होती. त्यानुसार आम्ही ती यादी संबंधित विभागाकडे दिली असून, वैद्यकीय तपासणी आणि नियुक्तीची पुढील सर्व प्रक्रिया त्याच विभागाने करावयाची आहे.' दरम्यान, या विलंबाबाबत राज्याचे अपर पोलिस महासंचालक आणि कारागृह व सुधारसेवा महानिरीक्षक सुहास वारके यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही..‘अंतिम यादीत नाव आल्यावर वाटले होते की आता संघर्ष संपला, पण खरी कोंडी तर आता सुरू झाली आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये आमच्यासोबत मैदानी चाचणी दिलेल्या मुलांना नियुक्ती भेटून ते कामावर रुजू देखील झाले आहेत. मात्र आमची अद्याप वैद्यकीय तपासणी देखील झालेली नाही. प्रशासनाने आमच्या संयमाचा आणखी अंत पाहू नये.’- एक पात्र उमेदवार‘सरकारचे पोलिस भरतीबाबत कोणतेही समान व स्पष्ट धोरण दिसत नाही. एकाच राज्यांत वेगवेगळ्या जिल्ह्यांच्या प्रक्रियेत एवढी तफावत कशी असू शकते? मे महिन्यात इतर जिल्ह्यांचे निकाल लागतात आणि ऑक्टोबर संपत आला भरती प्रक्रिया अपूर्णच राहते, हे प्रशासकीय अपयश आहे. कारागृह विभागाने तातडीने नियुक्ती आदेश द्यावेत.’- विठ्ठल बडे, विद्यार्थी समन्वय समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.