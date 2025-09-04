Pune News: बदल्यांमुळे प्राध्यापकांचा उत्सव पगाराविना; पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील स्थिती, सुमारे १६० जणांचे पगार रखडले

पुणे : संस्थांतर्गत बदली झाल्यामुळे पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील जवळपास १६० प्राध्यापकांचे पगार ऐन उत्सव काळात थकले आहेत. सर्वत्र गणेशोत्सव मोठ्या जल्लोषात साजरा होत असताना अचानक पगार रखडल्याने प्राध्यापकांची ओढाताण होत असून, उत्सव साजरा करायचा कसा? असा प्रश्न प्राध्यापकांना पडला आहे..राज्यातील काही शिक्षण संस्थांनी गेल्या काही महिन्यांत संस्थांतर्गत प्राध्यापकांच्या बदल्या केल्या आहेत. अशा प्रकारे शिक्षण संस्थांनी संस्थांतर्गत राज्यातील १६० प्राध्यापकांच्या बदल्या नुकत्याच केल्या. त्यातील १३० प्राध्यापक पुण्यातील आहेत. प्राध्यापकांच्या गुणवत्तेला चालना मिळावी, यासाठी शिक्षण संस्थांकडून प्राध्यापकांची बदली करण्यात येते. अर्थात ही बदली शिक्षण संस्था स्तरावरून होते. यंदा राज्यात शालार्थ आयडी घोटाळा गाजत असतानाच उच्च शिक्षणातील प्राध्यापकांच्या पगारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सेवार्थ आयडीबाबत राज्य सरकारने यंदा कडक पावले उचलली आहेत..याआधी संस्थांतर्गत प्राध्यापकांची बदली झाल्यास उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या स्तरावरून संबंधित प्राध्यापकांच्या सेवार्थ आयडीत आवश्यक सुधारणा करण्यात येत होत्या. परंतु, शालार्थ आयडी घोटाळ्यानंतर राज्य सरकारने सर्व अधिकार सरकारकडेच ठेवले आहेत. संस्थांतर्गत बदली झालेल्या प्राध्यापकांचे सेवार्थ आयडी निष्क्रिय होतात आणि या आयडीत माहिती अपडेट केल्यानंतर ते पुन्हा सक्रिय होतात. .त्यानंतर प्राध्यापकांच्या पगाराची प्रक्रिया करणे सुकर होते. अशा प्रकारे संस्थांतर्गत प्राध्यापकांच्या बदल्या झाल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयांकडून शिक्षण सहसंचालकांकडे सेवार्थ आयडी अद्ययावत करण्याचे प्रस्ताव जातात. सहसंचालक स्तरावरील सर्व त्रुटींची पूर्तता करून अशा बदली झालेल्या प्राध्यापकांचे प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालकांकडे जातील. सर्व त्रुटींची पूर्तता झाल्यानंतर शिक्षण संचालक स्तरावरून संबंधित प्रस्ताव सेवार्थ आयडीत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठविले जाणार आहेत..Pune Metro: पुणे, पिंपरी चिंचवडमधील मेट्रोला गती; पुणे लोणावळा दरम्यानच्या रेल्वेच्या तिसऱ्या, चौथ्या मार्गालाही मंजुरी.‘बदली करणे हा संस्थेचा अधिकार असला, तरी त्याचा हेतू शुद्ध असावा, एवढीच अपेक्षा असल्याचे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे. संस्थांतर्गत बदलीला विरोध नाही. परंतु, सण-उत्सवाच्या काळात आमचे पगार रोखल्याने आर्थिक कोंडीला सामोरे जावे लागत असल्याची नाराजी प्राध्यापकांनी नाव न घेण्याच्या अटीवरून व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.