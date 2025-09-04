पुणे

Pune News: बदल्यांमुळे प्राध्यापकांचा उत्सव पगाराविना; पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील स्थिती, सुमारे १६० जणांचे पगार रखडले

Pune Professors: संस्थांतर्गत बदलीमुळे पुण्यातील १६० प्राध्यापकांचे पगार रखडले आहेत. गणेशोत्सवाच्या उत्सवी वातावरणात या प्राध्यापकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
Pune News
Pune Newssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : संस्थांतर्गत बदली झाल्यामुळे पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील जवळपास १६० प्राध्यापकांचे पगार ऐन उत्सव काळात थकले आहेत. सर्वत्र गणेशोत्सव मोठ्या जल्लोषात साजरा होत असताना अचानक पगार रखडल्याने प्राध्यापकांची ओढाताण होत असून, उत्सव साजरा करायचा कसा? असा प्रश्‍न प्राध्यापकांना पडला आहे.

