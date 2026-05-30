Pune Property Tax Rush: महापालिकेची ऑनलाइन सिस्टीम कोलमडली, सॉफ्टवेअर अपडेटचा अभाव उघड; ९० कोटींची करवसुली, उद्या १०० कोटींपर्यंत अपेक्षा

पुणे : मिळकतकरावरील सवलत मिळविण्यासाठी शेवटचे दोन दिवस शिल्लक असल्याने पुणेकरांनी आज (ता. ३०) ऑनलाइन कर भरणा करण्यास प्रचंड प्रतिसाद दिला. मात्र, महापालिकेची ऑनलाइन सिस्टीम हँग झाल्याने अनेकांना पैसे भरता आले नाहीत. तरीही आज एका दिवसात ९० कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत..पुणे महापालिकेतर्फे २५ हजारांपर्यंतच्या मिळकतकरावर १० टक्के तर २५ हजारांपेक्षा जास्त कर असेल तर ५ टक्के सवलत दिली जाते. ही सवलत १ एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीपुरती आहे. या सवलत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुणेकरांनी आज सकाळपासून प्रतिसाद दिला. स्वतःच्या मोबाईल, लॅपटॉप, संगणकावरून कर भरण्यास सुरुवात केली. ज्या नागरिकांना कर भरणे शक्य नव्हते त्यांनी नागरी सुविधा केंद्रात जाऊन पैसे भरले. त्या ठिकाणी गर्दी झाल्याने रांगा लागलेल्या होत्या..नागरिकांचा प्रतिसाद वाढत गेल्याने एकाच वेळी अनेक व्यवहार सुरू होते. त्याचा ताण सहन न झाल्याने सिस्टीम हँग झाली. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार करता येत नव्हते. या संदर्भात अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी आल्यानंतर ऑनलाइन सेवा पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. सवलतीमध्ये मिळकतकर भरण्यासाठी रविवारी रात्री १२ पर्यंत मुदत आहे. त्यानंतर १०० टक्के कर आकारणी सुरू होणार आहे. त्यामुळे उद्या ही कर भरण्यासाठी पुणेकरांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. उद्या दिवसभरात सिस्टीम हँग झाली नाही तर १०० कोटी ते १२५ कोटी रुपयांचा कर जमा होण्याची शक्यता आहे..सिस्टीम सुधारण्याकडे दुर्लक्षगेल्या दोन-तीन वर्षांपासून शेवटच्या दोन दिवसात कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याने सिस्टीम हँग होण्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे योजनेला एक-दोन दिवसांची मुदतवाढ देण्याची नामुष्कीही प्रशासनावर ओढावली होती. तरीही महापालिकेची ऑनलाइन सिस्टीम सुधारण्याकडे, क्षमता वाढविण्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्याचा फटका महापालिकेला बसत आहे आणि नागरिकांना पैसे भरता न आल्याने मनस्ताप सहन करावा लागत आहे..आचारसंहितेमुळे मुदतवाढ नाहीसिस्टीम हँग झाल्याने योजनेला दोन दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्याचे कारण देत ही मुदतवाढ नाकारण्यात आली आहे..‘‘आज दिवसभरात ९० कोटी रुपये तर एकूण कर संकलन १ हजार ९० कोटी रुपये झाले आहे. एकाच वेळी नागरी सुविधा केंद्र, घरातून ऑनलाइन पैसे भरले जात असल्याने सिस्टीम हँग झाले होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेचे सॉफ्टवेअर अपडेट झालेला नाही. येत्या वर्षभरात हे सॉफ्टवेअर अपडेट करून घेतले जाईल. त्यामुळे अशी समस्या निर्माण होणार नाही.’’- रवी पवार, उपायुक्त, मिळकतकर विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.