Pune News : पुणे महापालिकेत नेमकं काय घडतंय? मिळकतकरासाठी नागरिकांना वारंवार हेलपाटे; फाइल्स गायब, चुकीची माहिती, जबाबदार कोण?

पुणे : मिळकतीला कर लावणे, नाव बदलणे, मोकळ्या जागेचा योग्य कर लावणे, मिळकतीच्या वापरता बदल करणे यासह अन्य कामांसाठी नागरिक मिळकतकर विभागात गेले आणि त्यांचे सहजपणे काम झाले असे होत नाही. त्यांना प्रत्येकवेळी वेगवेगळी कागदपत्र मागविणे, नवीन नियम सांगणे, नवीन त्रुटी शोधून काम प्रलंबित ठेवायचे. सगळे व्यवस्थित होत असले तर अचानक फाइल गायब होते असा अनुभव अनेकांना येत आहे. महापालिकेच्या मिळकतकर विभागात नागरिकांचा छळ सुरु आहे. प्रशासनाविरोधात चिड निर्माण होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, पारदर्शी आणि गतिमान प्रशासनाच्या गप्पा मारणारे अधिकारी ही व्यवस्था सुधारण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. .पुणे महापालिकेच्या मिळकतकर विभागात काम होत नाहीसल्याने महेंद्र लोणकर या नागरिकाने शुक्रवारी (ता. १३) स्वतःच्या डोक्याला पिस्तूल लावून काम करा नाही तर स्वतःचा जीव देतो अशी धमकी दिली. याप्रकारामुळे महापालिकेत एकच खळबळ उडाली. महापालिकेची अभय योजना रविवारी (ता. १५) संपणार होती. लोणकर त्यांच्या कोंढव्यातील भूखंडाची या योजनेतून थकबाकीची रक्कम भरायची होती. शुक्रवारी (ता.१३) त्यांना बिलाची अंतिम रक्कम कळावी यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरु होते. पण ती माहिती त्यांना देण्यात आली नाही आणि त्यांनी रागाच्या भरात थेत पिस्तूल काढून आत्महत्येची धमकी दिल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. मिळकतकर विभागातून त्यांना कोणीतरी त्यांचा कर कमी झाला नाही अशी माहिती दिल्याने त्यांनी हे पाऊल उचलले..Premium| Gig economy: गिगकामगारांमध्ये नाराजी का? अशा प्रकारे या कंपन्या कामगारांचं शोषण करतात....चुकीची माहिती देणाऱ्याचा शोधलोणकर यांच्या बिलाबाबत असलेली माहिती त्यांना देण्यात आली. त्यानुसार त्यांचा कोरोनातील ५० लाखाचा कर कमी केला होता. तरीही त्यांना या विभागातील कोणीतरी तुमचा कर कमी झाला नाही असे सांगितले. त्यामुळे लोणकर यांची संतापाचा कडेलोट झाला. यासंदर्भात उपायुक्त रवी पवार म्हणाले, ''लोणकर मला भेटले होते, सगळे व्यवस्थित सुरु होते. त्यांना चुकीची माहिती देणारा आमच्या विभागातील कर्मचारी अधिकारी कोण याचा शोध घेतला जात आहे.सर्वत्र असाच अनुभवमिळकतकर विभागात मुख्य कार्यालयापासून ते क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर नागरिकांना असाच अनुभव येत आहे. कोणाची तरी ओळख असणे, एजंटला पैसे देणे किंवा थेट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पैसे दिल्याशिवाय कोणतेही काम लगेच होत नाही. त्यामुळे जे नागरिक स्वतः पाठपुरावा करून मिळकतकरात कामे करुण घेत आहेत. त्यांना मिळकतकर विभागातील बाबूगिरीचा अनुभव वारंवार येतो.आख्खा दिवस जातो वायामिळकतकर विभागात काम घेऊन आलेल्या व्यक्तीचे काम लगेच होत नाही. त्याला अनेक दिवस खेटे मारावे लागतातच. पण एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलवर फाइल जाणे, ती अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देणे यासाठी पाठपुरावा करताना आख्खा दिवस वाया जातो. या कारभारामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे..''माझ्या सदनिकेला व्यावसायिक ऐवजी निवासी कर लावण्यासाठी प्रस्ताव टाकला होता. त्याचा पाठपुरावा सुरु असता मध्येच फाइल हरवली असे उत्तर मला देण्यात आले. मी पुन्हा फाइल तयार करून सुरुवातीपासून पाठपुरावा सुरु केला. यावेळीही शेवटच्या टप्प्यात पुन्हा फाइल हरवली असे उत्तर देण्यात आले. पण मिळकतकर विभागात ठिय्या मांडून फाइल शोधून काढली आणि रहिवासी कर लावून घेतला. यासाठी मला दोन वर्ष लागले. मिळकतकर विभागाचा कारभार हा संताप आणणारा आहे.''- किरण पंचाक्षरी, नागरिक, धायरी''मिळकतकर विभागात नागरिकांना त्रास होऊ नये, त्यांना नियम, आवश्यक कागदपत्रे काय लागतात याची माहिती देणारे फलक प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात लावले जातील. नाव बदलण्यासाठीचीसेवा ऑनलाइन केली जाणार आहे. नागरिकांची कोठेही अडवणूक होऊ नये, चुकीची माहिती मिळू नये, त्यांना त्रास होणार नाही यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली जाईल. चुकीचे काम करणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. हे बदल पुढच्या दोन महिन्यात दिसून येतील.''- रवी पवार, उपायुक्त, मिळकतकर विभागपुण्यातील मिळकतीएकूण मिळकती - १४.१९ लाखनिवासी मिळकती - १२ लाखबिगर निवासी मिळकती -२.१४ लाख.