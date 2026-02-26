Pune Property Tax: पुण्यात ५०० चौरस फुटांच्या आतील घरांना करमाफी मिळणार का? विरोधकांची तयारी मात्र भाजपनेच...

Pune Latest News: भाजपच्या जाहीरनाम्यात पुण्यातील ५०० चौरस फुटाच्या आतील घरांचा मिळकतकर माफ करु, असे आश्वासन देण्यात आले होते. हा प्रस्ताव गुरुवारी (दि. २६) स्थायी समितीच्या समोर चर्चेला आला होता. हा प्रस्ताव मान्य करण्याची विरोधकांनीही तयारी दर्शविली होती. मात्र, भाजपने यावर प्रशासनाचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घेऊ, अशी भूमिका घेऊन याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. त्यामुळे करमाफीचा निर्णय स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत होऊ शकलेला नाही..नवनिर्वाचीत नगरसेवकांची पहिली स्थायी समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीच्या कार्यपत्रिकेवर ५०० फुटापर्यंतच्या घरांचा मिळकतकर माफ करावा, असा ठराव काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र कदम यांनी दिला होता. महापालिका निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपसह सर्वच पक्षांनी ५०० फुटापर्यंतच्या घरांना करमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे या बैठकीत या प्रस्तावाला कोणीही विरोध केला नाही. तसेच प्रशासनाकडूनही करमाफी करण्याबाबत या बैठकीत कोणतीही हरकत घेतली गेली नाही. पण भाजपच्या सदस्यांनी करमाफी करणे शक्य आहे का याचा अभिप्राय प्रशासनाकडे मागितला आहे. हा अभिप्राय आल्यानंतर यावर निर्णय घेऊ असे सांगून हा प्रस्ताव पुढे ढकलला. त्यामुळे पहिल्या बैठकीत करमाफीचा निर्णय होऊ शकला नाही..रश्मिका-विजयचं बाँडिंग बघा! लग्नाचे फोटो झाले व्हायरल.‘‘५०० चौरस फुटापर्यंतच्या मिळकतींचा कर माफ करण्यासंदर्भात प्रशासनाकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. अभिप्राय आल्यानंतर याचा निर्णय घेतला जाईल.’’- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती‘‘५०० चौरस फुटापर्यंतच्या मिळकतींचा कर माफ करावा या प्रस्तावास आम्ही पाठिंबा दिला होता. यावेळी आयुक्तांकडूनही अनुकूलता दर्शविण्यात आली होती. पण अध्यक्षांनी अभिप्राय आल्यानंतर निर्णय घेऊ, असे सांगितल्याने निर्णय झाला नाही.’’- अमोल बालवडकर, स्थायी सदस्य, राष्ट्रवादी काँग्रेस.Khamgaon Crime : सख्ख्या भावाचा खून करून मृतदेह जाळला व राख फेकली नदीत; राहुड येथील घटना, दोन्ही आरोपीस अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.