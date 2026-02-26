पुणे

Pune Property Tax: पुण्यात ५०० चौरस फुटांच्या आतील घरांना करमाफी मिळणार का? विरोधकांची तयारी मात्र भाजपनेच...

Decision on Property Tax Waiver for 500 sq ft Homes Deferred in Standing Committee: निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात सर्वच पक्षांनी ५०० फुटापर्यंतच्या घरांना करमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे या बैठकीत या प्रस्तावाला कोणीही विरोध केला नाही.
pune municipal corporation
pune municipal corporationSakal
ब्रिजमोहन पाटील - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Pune Latest News: भाजपच्या जाहीरनाम्यात पुण्यातील ५०० चौरस फुटाच्या आतील घरांचा मिळकतकर माफ करु, असे आश्वासन देण्यात आले होते. हा प्रस्ताव गुरुवारी (दि. २६) स्थायी समितीच्या समोर चर्चेला आला होता. हा प्रस्ताव मान्य करण्याची विरोधकांनीही तयारी दर्शविली होती. मात्र, भाजपने यावर प्रशासनाचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घेऊ, अशी भूमिका घेऊन याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. त्यामुळे करमाफीचा निर्णय स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत होऊ शकलेला नाही.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
pune
NCP
Municipal Corporation
Property Tax

Related Stories

No stories found.