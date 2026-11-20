पुणे, : ‘‘पावसाळा संपला, पण जमिनीत ओलावा नाही. विहिरींचे पाणीही कमी झाले आहे. अशा परिस्थितीत रब्बीची पेरणी करायची तरी कशी? केली, तरी पिकाला पाणी कुठून द्यायचे?’’ असा सवाल शिरूर येथील महिला शेतकरी सारिका इंगळे करतात. त्यांची ही व्यथा सध्या जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांची झाली आहे.जिल्ह्यात सध्या सिंचनासाठीही पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही. त्यामुळे रब्बीच्या पेरणीवर दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत अवघी ३५ हजार ६६० हेक्टरवर पेरणी झाली असून गतवर्षीच्या तुलनेत ३७ हजार ९८४ हेक्टरने पेरा घटला आहे. सर्वसाधारण क्षेत्राच्या केवळ १९ टक्के पेरणी झाल्याने यंदा रब्बीचे क्षेत्र आणि उत्पादन या दोन्हींबाबत चिंता वाढली आहे..जिल्ह्यात रब्बीचे पाच वर्षांचे सरासरी क्षेत्र एक लाख ८७ हजार ६९५ हेक्टर आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ३५ हजार ६६० हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. सरासरी क्षेत्राच्या तुलनेत हे क्षेत्र अवघे १९ टक्के आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पेरणी क्षेत्रात ५२ टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात पावसाच्या किंवा सिंचनाच्या पाण्याचा आधार मिळाला नाही, तर रब्बीचे क्षेत्र आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. तर राज्यातही गतवर्षीच्या तुलनेत पेरणीचा वेग मंदावला आहे.राज्यात रब्बीचे सर्वसाधारण क्षेत्र ५७.८० लाख हेक्टर आहे. १०.०२ लाख हेक्टरवर (१७ टक्के) पेरणी झाली आहे. गतवर्षी याच कालावधीत १६.५१ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती..गव्हाची केवळ आठ टक्के पेरणीजिल्ह्यात गव्हाचे सर्वसाधारण क्षेत्र ४२ हजार ५७४ हेक्टर आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ तीन हजार ३६६ हेक्टरवर (आठ टक्के) पेरणी झाली आहे. हरभऱ्याचे सर्वसाधारण क्षेत्र २५ हजार ७६६ हेक्टर असून, चार हजार नऊ हेक्टरवर (१६ टक्के) पेरा झाला आहे. या दोन्ही प्रमुख पिकांची पेरणी अपेक्षित वेगाने झालेली नाही. दुसरीकडे, रब्बी ज्वारीचे सर्वसाधारण क्षेत्र ८८ हजार ३३७ हेक्टर असून, आतापर्यंत २० हजार तीन हेक्टरवर (२३ टक्के) पेरणी झाली आहे. मक्याचे सर्वसाधारण क्षेत्र २५ हजार ८२० हेक्टर असताना सात हजार ६०३ हेक्टरवर (२९ टक्के) पेरा झाला आहे. त्यामुळे गहू आणि हरभऱ्याच्या तुलनेत ज्वारी व मक्याची पेरणी काहीशी पुढे असली, तरी या पिकांचे क्षेत्रही सरासरीच्या तुलनेत कमीच आहे.यंदा जमिनीतील ओलावा कमी असल्याने रब्बी पिकांच्या पेरणीचा वेग मंदावला आहे. विशेषतः गहू आणि हरभऱ्याच्या पेरणीवर त्याचा परिणाम दिसत आहे. शेतकऱ्यांनी उपलब्ध पाण्याचा विचार करून पिकांची निवड करावी. त्याचबरोबर पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याची आवश्यकता आहे.- अजित पिसाळ,कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे.रब्बीचे पाच वर्षांचे सरासरी क्षेत्र१.८७लाख हेक्टरएकूण पेरणी३५,६६०हेक्टरसरासरी क्षेत्राच्या तुलनेत पेरणी१९ टक्केगतवर्षी याच कालावधीतील पेरा७३,६४४ हेक्टर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.