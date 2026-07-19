Jewellery Heist: राहूतील नीलकंठ ज्वेलर्स फोडण्याचा प्रयत्न फसला; तरुणाच्या प्रसंगावधानाने चोरटे मौल्यवान दागिने टाकून पसार

राहू, (जिल्हा-पुणे) : राहू (ता. दौंड) येथील मुख्य चौकातील नीलकंठ ज्वेलर्स दुकानाचे आज रविवारी पहाटे (ता .१९) सव्वातीन वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात चार चोरट्यांनी शटर उचकटून आत प्रवेश केला. चोरट्यांनी प्रवेश करते वेळीच दुकानातील सेंसर चा आवाज आला. दरम्यान संबंधित जलदुकांच्या मालकाच्या मोबाईलवर त्यांना सूचना संदेश आल्याने त्यांनी त्वरित राहू येथील सुभाष अण्णा कुल कॉम्प्लेक्सचे मालकाला तातडीने संपर्क साधला. दरम्यानच्या काही कालावधीतच अज्ञात चोरट्यांनी दुकानातील सोने, चांदी, इतर मौल्यवान दागिने असा साधारणता सात ते आठ लाख रुपयांचा ऐवज त्यांनी एका पिशवीत भरला. मौल्यवान ऐवज चोरटे घेऊन जाण्याच्या तयारीत असतानाच दरम्यान गावातील एक तरुणाची चार चाकी गाडी तेथे आल्यानंतर चोरट्यांनी प्रसंग अवधान राखत तेथून चोरटे पसार झाले. .त्याचवेळी पोलीस पाटील सुरेश सोनवणे यांनी 112 नंबर वर तातडीने कॉल केल्यानंतर काही वेळातच घटनास्थळी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पथक, यवत पोलीस स्टेशनचे पथक, पुणे येथील श्वान पथकाने तपासणी केली. चार अज्ञात तरुण चोरटे असल्याचे सीसीटीव्ही कॅमेरा मध्ये दिसत आहे चोरट्यांनी सुरक्षितता बाळगण्यासाठी पीपीटी किट सारखा ड्रेस कोड परिधान केला होता..सदर घटनेच्या सीसीटीव्ही फुटेजमुळे पोलिसांना तपास यंत्रणेला धागेदोरे हाती सापडल्याने सदर अज्ञात चोरटे शोधून काढण्यात पोलिसांना लवकर येशील अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहे. नीलकंठ ज्वेलरचे मालक संकेत दहिवाळ यांच्याकडून यवत पोलिसात तक्रार देण्याचे काम सुरू असून अधिक तपास पोलीस करत आहे..तरुणाच्या धाडसीपणाचे कौतुक..!घटनेची माहिती समजतात येथील प्रतीक चंद्रकांत सोनवणे या तरुणांनी दुकानासमोर तत्काळ गाडी आणल्यानंतर त्या गाडीचा आवाज, हॉर्न वाजवला गाडीचा उजेडमुळे आणि काही क्षणातच मौल्यवान ऐवज दुकानात सोडून चोरट्याने तेथून पोबारा केला. चोरट्यांनी चारचाकी गाडीच्या दिशेने दगडाने प्रति हल्ला केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.