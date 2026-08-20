Pune Railway: पुणे रेल्वेच्या प्रश्नांवर १३ खासदार आक्रमक; प्रवासी सुरक्षा आणि सुविधांवर अधिकाऱ्यांना जाब

पुणे: प्रवाशांच्या सुरक्षेचा आणि गैरसोयींचा मुद्दा ऐरणीवर घेत तब्बल १३ खासदारांनी बुधवारी रेल्वे प्रशासनाला अक्षरशः धारेवर धरले. पुण्यात पार पडलेल्या बैठकीत खासदारांनी प्रश्नांची सरबत्ती करत अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारला. केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि खासदार मेधा कुलकर्णी यांनीही पुण्याच्या प्रलंबित प्रश्नांवरून आक्रमक पवित्रा घेत, प्रवाशांच्या सोयींशी तडजोड खपवून घेणार नाही, असा सज्जड दमच रेल्वे अधिकाऱ्यांना भरला..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक राजीव श्रीवास्तव, उपमहाव्यवस्थापक के. के. मिश्रा, पुणे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक राजेश कुमार वर्मा व सोलापूर विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक डॉ. सुजित मिश्रा आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..पुणे व सोलापूर विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या खासदारांची बैठक बुधवारी (ता. १९) डीआरएम कार्यालयात पार पडली. या वेळी मंत्री मोहोळ, खासदार कुलकर्णी, श्रीरंग बारणे, ओमप्रकाश राजे निंबाळकर, धैर्यशील मोहिते-पाटील, डॉ. अमोल कोल्हे, नीलेश लंके, भास्कर भगरे, बजरंग सोनवणे, विशाल पाटील, धैर्यशील माने, शिवाजी काळगे, डॉ. ज्योती वाघमारे आदी उपस्थित होते..काय म्हणाले मोहोळपुणे रेल्वे स्थानकाच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन प्रस्तावित अतिरिक्त सहा फलाटांचे काम वेगाने पूर्ण व्हावे.प्रवाशांची सोय, सुरक्षितता आणि वाढत्या प्रवासीसंख्येचा विचार करून दीर्घकालीन नियोजन करावे.पुणे स्थानकावरील सर्व अनधिकृत प्रवेश व बाहेर पडण्याचे मार्ग तातडीने बंद करावेत, तसेच संरक्षक भिंत मजबूत करावी.पुणे स्थानकाच्या प्रवेशद्वारांवर २४ तास टीसी आणि आरपीएफ कर्मचारी उपलब्ध करावेत, अधिकाधिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत.पावसाळ्यात पुणे स्थानक परिसरात, फलाटावर आणि कार्यालयांमध्ये पाणी साचणे व गळती होण्याच्या समस्या उद्भवतात. या समस्येवर तात्पुरत्या उपायांऐवजी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात.हडपसर स्थानकावरील फलाट दोनवर महत्त्वाच्या गाड्या हाताळल्या जात असताना तेथे मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, त्या तत्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात.डेक्कन क्विन एक्स्प्रेसचे पुणे स्थानकावरील संचलन फलाट क्रमांक १ वरून करावे.MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.काय म्हणाल्या कुलकर्णीपुणे-नाशिक रेल्वे सुरू करण्यासह पुणे-लोणावळा लोकलच्या फेऱ्या पूर्ववत कराव्यात.पुणे रेल्वे स्थानकावरील गर्दी कमी करण्यासाठी हडपसर स्थानकाचा अधिक प्रभावी वापर करावा,रेल्वे स्थानक व परिसरातील अनधिकृत फेरीवाले, खाद्यविक्रेते आणि अन्य विक्रेत्यांवर नियमित लक्ष ठेवून कारवाई करावी.पुणे-बडोदा आणि पुणे-इंदूर मार्गावर नवीन वंदे भारत एक्स्प्रेस सुरू करावी.कोल्हापूर-पुणे-दिल्ली-जम्मू-कटरा मार्गावर सुपरफास्ट एक्स्प्रेस सुरू करावी.नांदेड-हडपसर एक्स्प्रेसचा विस्तार मिरज किंवा कोल्हापूरपर्यंत करण्यासह नांदेड-पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेस सुरू करावी.मुंबई-पुणे-कुडाळ-पंढरपूर दैनिक एक्स्प्रेस, पुणे-सांगली-पंढरपूर-सोलापूर एक्स्प्रेस सुरू करावी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.