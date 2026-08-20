पुणे

Pune Railway: पुणे रेल्वेच्या प्रश्नांवर १३ खासदार आक्रमक; प्रवासी सुरक्षा आणि सुविधांवर अधिकाऱ्यांना जाब

13 MPs Question Railway Officials Over Pune Passenger Safety Issues: प्रवासी सुरक्षेपासून सुविधांपर्यंत सर्व प्रश्नांवर १३ खासदारांचा रेल्वे प्रशासनाला जाब; पुणे स्थानक विकास, अनधिकृत प्रवेशबंदी आणि दीर्घकालीन नियोजनावर भर
Pune Railway Meeting 13 MPs Seek Better Safety Facilities New Trains and Faster Development of Railway Stations

Pune Railway Meeting 13 MPs Seek Better Safety Facilities New Trains and Faster Development of Railway Stations

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: प्रवाशांच्या सुरक्षेचा आणि गैरसोयींचा मुद्दा ऐरणीवर घेत तब्बल १३ खासदारांनी बुधवारी रेल्वे प्रशासनाला अक्षरशः धारेवर धरले. पुण्यात पार पडलेल्या बैठकीत खासदारांनी प्रश्नांची सरबत्ती करत अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारला. केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि खासदार मेधा कुलकर्णी यांनीही पुण्याच्या प्रलंबित प्रश्नांवरून आक्रमक पवित्रा घेत, प्रवाशांच्या सोयींशी तडजोड खपवून घेणार नाही, असा सज्जड दमच रेल्वे अधिकाऱ्यांना भरला.

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