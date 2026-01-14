पुणे

Tamhini Ghat Crime : ताम्हिणी घाट खून प्रकरणातील फरार आरोपीला धावत्या एक्सप्रेसमधून बेड्या; लोहमार्ग पोलिसांची मोठी कारवाई!

Railway Police Arrest : ताम्हिणी घाटातील आदित्य भगत खून प्रकरणातील फरार आरोपी सोन्या हंबीर याला पुणे लोहमार्ग पोलिसांनी सोलापूर-पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेसमधून शिताफीने अटक केली. आर्थिक वादातून हे हत्याकांड घडल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
Absconding Suspect Arrested from Running Train

Absconding Suspect Arrested from Running Train

Sakal
प्रफुल्ल भंडारी
Updated on

दौंड : ताम्हिणी घाटात ११ जानेवारी रोजी एका तरूणाच्या खून प्रकरणातील तीन संशितांपैकी एका फरारी संशयित आरोपीस पुणे लोहमार्ग पोलिसांनी धावत्या एक्सप्रेस मधून अटक केली आहे. घाटातील सिक्रेट पॅाइंट रस्त्यावर तरूणाचा कोयत्याने निर्घुणपणे खून करण्यात आला होता.

Loading content, please wait...
pune
crime
Railway Police
Arrest
police investigation
tamhini ghat

Related Stories

No stories found.