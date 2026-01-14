Tamhini Ghat Crime : ताम्हिणी घाट खून प्रकरणातील फरार आरोपीला धावत्या एक्सप्रेसमधून बेड्या; लोहमार्ग पोलिसांची मोठी कारवाई!

दौंड : ताम्हिणी घाटात ११ जानेवारी रोजी एका तरूणाच्या खून प्रकरणातील तीन संशितांपैकी एका फरारी संशयित आरोपीस पुणे लोहमार्ग पोलिसांनी धावत्या एक्सप्रेस मधून अटक केली आहे. घाटातील सिक्रेट पॅाइंट रस्त्यावर तरूणाचा कोयत्याने निर्घुणपणे खून करण्यात आला होता. .पुणे लोहमार्ग पोलिस दलाच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने या बाबत माहिती दिली. सोन्या उर्फ प्रज्वल संतोष हंबीर ( वय २५, रा. खांदवेनगर, वाघोली, ता. हवेली ) या संशयितास १३ जानेवारी रोजी लोहमार्ग पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आदित्य गणेश भगत (वय २२ , रा. साई रेसिडेन्सी, इंद्रायणी नगर, भोसरी, मूळ रा. चोभेपिंपरी, ता. माढा, जि. सोलापूर ) याचा ११ जानेवारी रोजी ताम्हिणी घाटात निर्घृणपणे खून करण्यात आला होता. घाटातील सिक्रेट पॅाइंट कडे जाणार्या रस्त्यावर सणसवाडी गावच्या हद्दीत हा खून तिघांकडून करण्यात आला होता. खून झाल्यानंतर रायगड पोलिसांनी व्यापक शोध मोहिम राबवून आदित्य भगत याचे सहकारी अनिकेत महेश वाघमारे ( वय २६, रा. हिंगणे खुर्द, पुणे ) व सोन्या उर्फ तुषार शरद पोटोळे (वय २४, रा. कर्वेनगर, पुणे ) यांना अटक केली होती. तर तिसरा संशयित आरोपी सोन्या हंबीर हा फरार होता..Nagpur Crime : "मुलगी आईकडे देणार नाही"; नागपुरात रागाच्या भरात बापाने चिमुकल्या मुलीचा घेतला जीव!.खून प्रकरणातील तिसरा संशयित सोन्या हंबीर याचा रायगड पोलिस, पुणे शहर, पुणे ग्रामीण पोलिस व पुणे लोहमार्ग पोलिस दल शोध घेत होते. १३ जानेवारी रोजी पुणे लोहमार्ग पोलिस दलाच्या अधीक्षक अश्विनी सानप यांना सोन्या हंबीर हा सोलापूर - पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेसने सोलापूर ते पुणे असा प्रवास करीत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानूसार लोहमार्ग पोलिसांची विविध पथके दौंड व पुणे रेल्वे स्थानक आणि हुतात्मा एक्सप्रेस मध्ये शोध घेत होती..दरम्यान इंटरसिटी एक्सप्रेस दौंड - पुणे लोहमार्गावरील केडगाव ( ता. दौंड) रेल्वे स्थानकावरून जात असताना एक्सप्रेस मधील डी - ७ या डब्यात सोन्या हंबीर हा लोहमार्ग पोलिसांच्या पथकाला संशयास्पदरित्या आढळून आला. खात्री पटताच पुणे लोहमार्ग पोलिस दलाच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेतील उप निरीक्षक दयानंद शरणार्थी, हवालदार आनंद वाघमारे, अंमलदार मनोज म्हेत्रे, गोकुळ हिवाळे व संदिप उसरे यांनी त्यास शिताफीने ताब्यात घेतले. सोन्या हंबीर याला धावत्या एक्सप्रेस मध्ये ताब्यात घेताना सहप्रवाशांच्या जीवाला धोका होता व त्याचबरोबर तो पळून जाण्याचा प्रयत्न करण्याचा देखील धोका होता. परंतु लोहमार्ग पोलिसांनी अतिशय नियोजनपूर्वक त्याला ताब्यात घेतले..पुणे रेल्वे स्थानकावर सोन्या हंबीर यास उतरावून पुणे लोहमार्ग पोलिसांकडून त्याला रायगड पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. पुणे लोहमार्ग पोलिस दलाच्या अधीक्षक अश्विनी सानप, अतिरिक्त अधीक्षक रोहिदास पवार, उप अधीक्षक मनोजकुमार यादव, दौंड लोहमार्ग पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राजेंद्र गायकवाड, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहायक निरीक्षक बाळासाहेब अंतरकर, आदींच्या मार्गदर्शनाखाली संयुक्तपणे ही कारवाई करीत सोन्या हंबीर यास ताब्यात घेण्यात आले..आर्थिक वादातून तीन मित्रांनी आदित्य भगत याचा खून केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. आदित्य भगत याचा प्रवासी वाहने भाडतत्वावर देण्याचा व्यवसाय होता. माणगाव ( जि. रायगड) पोलिस या खुनाचा पुढील तपास करीत आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.