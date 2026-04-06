Pune News: ‘एसटी’च्या जागेवर रेल्वेची इमारत; बस स्थानकाची जागा ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली

पुणे: पुणे रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकासात २५ हजार २०० चौरस मीटर जागेवर भव्य इमारत बांधली जाणार आहे. यासाठी शेजारी असलेल्या बस स्थानकाच्या जागेची आवश्यकता असून, प्रशासनाने ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. रेल्वेने याचा आराखडा तयार केला असून, त्याला अद्याप रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडून मंजुरी मिळालेली नाही.\\.पुणे स्थानकाच्या पुनर्विकासाचे काम करण्याची जबाबदारी रेल्वेच्या 'गती शक्ती युनिट'वर सोपवली. त्या दृष्टीने सुमारे ५०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला. नवी इमारत ही स्थानकाच्या अंब्रेला गेट ते बस स्थानकाची जागा या जागेवर बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाची सुमारे ४ हजार ६०० चौरस मीटर जागेची.आवश्यकता आहे. रेल्वेने या जागेच्या बदल्यात मालधक्याच्या शेजारी असलेल्या जागेत एसटीला जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. गुरुवारी यासंदर्भात एसटी प्रशासन व रेल्वे प्रशासन यांच्यात बैठक झाली.."पुणे स्थानकाची नवीन इमारत बांधताना बस स्थानकाच्या जागेची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात एसटी प्रशासनासोबत चर्चा सुरू आहे. प्राथमिक स्वरूपाची बैठकदेखील झाली आहे. स्थानकाचा आराखडा तयार केला असून, त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही."- संजय लव्हात्रे, मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक, गती शक्ती युनिट,पुणे."बस स्थानकाच्या जागेबाबत रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. रेल्वेकडून अद्याप कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. निर्णय वरिष्ठ स्तरावर होईल."- अरुण सिया,विभाग नियंत्रक, एसटी विभाग, पुणे.