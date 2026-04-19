Pune Railway Station: ट्रेन लेट? टेन्शन नाही! पुणे रेल्वे स्टेशनवर 300 रुपयात मिळणार हाय-टेक स्लीपिंग पॉड, प्रवाशांसाठी खुशखबर!

पुणे रेल्वे स्टेशनवर आता प्रवाशांना महागड्या हॉटेल्सची गरज भासणार नाही. केवळ तीनशे रुपयांत हाय-टेक स्लीपिंग पॉड बुक करून आरामात विश्रांती घेता येईल. स्टेशनवर नुकतेच सुरू झालेल्या स्लीपिंग पॉड्स आणि वातानुकूलित एक्झिक्युटिव्ह लाउंजमुळे प्रवाशांना परवडणाऱ्या आणि अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. .रिझर्वेशन इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर एकात्मिक प्रवासी सुविधांच्या भागरूपात हे एसी लाउंज उभारण्यात आले आहे. रेल्वेने नॉन-फेअर रेव्हेन्यू (एनएफआर) मॉडेलअंतर्गत हा प्रकल्प विकसित केला आहे. या मॉडेलनुसार रेल्वे खाजगी ऑपरेटर्सना जागा भाड्याने देते आणि ते सुविधा बांधून चालवतात. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही सेवा २३ मार्च रोजी सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी खुली करण्यात आली..या लाउंजचे संचालन कंत्राटदार के. पद्मजा यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. त्यांनी रेल्वेला दरवर्षी ३६,००,००२ रुपये इतके परवाना शुल्क भरले आहे, अशी माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली. लाउंजमध्ये वातानुकूलित बसण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, वाय-फाय, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, वाचनासाठी विशेष दिवे, लॉकर, सीसीटीव्ही देखरेख आणि बाळाला दूध पाजण्यासाठी स्वतंत्र खोली अशा अनेक आधुनिक सुविधा प्रवाशांच्या सेवेसाठी उपलब्ध आहेत. येथे एकूण २६ स्लीपिंग पॉड्स आणि १७ तीन आसनी सोफा सेट्स बसवण्यात आले आहेत..सध्या या सुविधांसाठी ऑनलाइन बुकिंगची सोय उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रवाशांना प्रत्यक्ष स्टेशनवर येऊनच बुकिंग करावे लागते. लाउंजमध्ये प्रवेश करण्यासाठी प्रति तास ४० रुपये शुल्क आकारले जाते. स्लीपिंग पॉड्ससाठी मात्र वेळेनुसार वेगवेगळे दर ठरविण्यात आले आहेत. तीन तासांसाठी ३०० रुपये, सहा तासांसाठी ४०० रुपये, नऊ तासांसाठी ५०० रुपये, बारा तासांसाठी ६०० रुपये आणि चोवीस तासांसाठी १२०० रुपये एवढे दर आहेत. या सर्व दरांत करांचा समावेश आहे..हे पॉड्स प्रवाशांना कमी खर्चात थोड्या वेळासाठी सुरक्षित, स्वच्छ आणि आरामदायक विश्रांतीची जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहेत. प्रवाशांना केवळ वापरलेल्या वेळेच्या प्रमाणातच पैसे द्यावे लागतील. त्यामुळे महागड्या हॉटेल खोल्यांऐवजी हा अत्यंत व्यावहारिक पर्याय ठरेल.रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, गाडीच्या उशिरामुळे किंवा दीर्घ प्रतीक्षेमुळे त्रास सहन करणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही सुविधा विशेषतः उपयुक्त ठरेल. काही तासांसाठी हॉटेलची खोली बुक करणे अनेकांना व्यावहारिक किंवा किफायतशीर वाटत नाही. ही नवीन व्यवस्था तीच कमतरता पूर्ण करणारी आहे.पुणे रेल्वे स्थानकावर नुकतेच सुरू झालेल्या या सुविधांव्यतिरिक्त इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (आयआरसीटीसी) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या डॉर्मिटरी आणि रिटायरिंग रूम्सची सेवा देखील प्रवाशांसाठी उपलब्ध आहे. इंडीयन एक्सप्रेसने याबबत वृत्त दिले आहे.