Pune News: प्रवासी ‘कोंडी’त पुणे रेल्वे स्थानकावर अडथळ्यांची शर्यत

पुणे : पुणे रेल्वे स्थानक सध्या चारही बाजूंनी वाहनांच्या चक्रव्यूहात अडकले असून, रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास सुरू होण्यापूर्वीच कोंडीचा मनस्ताप सुरू होतो. स्थानकापासून अवघ्या ५०० मीटर अंतराचा टप्पा पार करण्यासाठी प्रवाशांना २५ ते ३० मिनिटे झुंजावे लागत आहे. स्थानक परिसरातील बेशिस्त पार्किंग, मुख्य प्रवेशद्वारासमोरील गर्दी आणि सायंकाळची विस्कळीत वाहतूक यामुळे शेकडो प्रवाशांची गाडी चुकत आहे असून, त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे..देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांपैकी एक असलेल्या पुणे स्थानकावर पोहोचण्याचा ‘प्रवास’ आता प्रवाशांसाठी अत्यंत जिकिरीचा बनला आहे. दररोज १६० हून अधिक गाड्यांची वर्दळ आणि सुमारे एक लाख ८० हजार प्रवाशांची दैनंदिन वाहतूक असलेल्या या स्थानक परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे. पान ७ वर.बाहेरच्या कोंडीमुळे प्रवासी वेळेत प्लॅटफॉर्मवर पोहोचू शकत नाहीत. परिणामी, चालत्या गाडीत चढण्याचा प्रयत्न करणे किंवा गाडी चुकणार म्हणून ‘चैन ओढून’ रेल्वे थांबवण्याच्या दररोज किमान चार घटना येथे घडत आहेत, ज्या अत्यंत धोकादायक आहेत. स्थानक परिसरातील हा गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी आता रेल्वे प्रशासन, पुणे महापालिका आणि वाहतूक पोलिस यांनी एकत्रित येऊन ठोस पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे..Legislative Council Election: पुण्याच्या जागेसाठी भाजप आक्रमक! विधान परिषद निवडणुकीसाठी नेत्यांकडून वरिष्ठ पातळीवर मोर्चेबांधणी."पुणे स्थानकावर प्रवेश करणे, बाहेर पडणे अत्यंत त्रासदायक झाले आहे. स्थानकाच्या आवारात केवळ बेशिस्त वाहनांचाच प्रश्न आहे, असे नाही तर अनेक प्रवासीदेखील वाट अडवून बसतात. अनेकजण मध्येच झोपी जातात. अशातून जाणे हे त्रासदायक ठरते. रेल्वेने गर्दीचे व्यवस्थापन केले पाहिजे. "- दिनेश गायकवाड, प्रवासी."स्थानक परिसरात अतिक्रमण झाले आहे. शिवाय बेकायदा रस्त्यात थांबणाऱ्या रिक्षा, कॅबमुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. स्थानकाचा परिसर हा अतिक्रमणमुक्त असायला हवा. रेल्वे प्रशासनाने आणि वाहतूक पोलिसांनी यात लक्ष घालणे आवश्यक आहे. "- आनंद सप्तर्षी, क्षेत्रीय रेल्वे सल्लागार समिती सदस्य."स्थानकाबाहेरील कोंडीबाबत वाहतूक पोलिसांशी सतत पत्र व्यवहार केला आहे. स्थानकाच्या आतील वाहनाच्या प्रश्नांबाबत आरपीएफ, लोहमार्ग पोलिसांची नियुक्ती केली आहे. ते फलाटावर आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत."- हेमंत कुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग.स्थानकाबाहेरचे चित्ररिक्षा आणि कॅब चालकांची बेकायदा पार्किंग.ठिकठिकाणी अतिक्रमण केलेली दुकाने.स्थानकाच्या बाहेर पडणाऱ्या दाराजवळ कॅबचे पार्किंग.वाहतूक कोंडीमुळे रेंगाळणारी वाहने.अनेकदा वाहतूक पोलिसांची अनुपस्थिती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.