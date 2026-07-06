पुणे

Pune Rains: पुणे जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा कहर: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे प्रशासनाला युद्धपातळीवर मदत, बचावकार्य वेगाने करण्याचे आदेश

पुणे जिल्ह्यातील अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन हायअलर्टवर; सुनेत्रा पवार यांचे तात्काळ मदत, स्थलांतर, समन्वयित बचावकार्य आणि मानवी जीविताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश
MLA Sunetra Pawa

Officials have been instructed to ensure quick restoration of electricity, water supply and communication services in affected areas.

sakal

मिलिंद संगई
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बारामती : पुणे जिल्ह्यात उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने नागरिकांना तातडीने आवश्यक ती सर्व मदत करावी अशा सुचना दिल्या आहेत. अतिवृष्टीच्या काळात प्रशासन सज्ज असून नागरिकांनीही प्रशासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केले.

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