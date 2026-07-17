Pune rain forecast: पुण्यात हलक्या सरींचे पुनरागमन; उकाड्यात दिलासा, पुढील चार दिवस पावसाची शक्यता

पुणे : गेल्या दहा दिवसांपासून दडी मारलेल्या पावसाने अखेर शुक्रवारी (ता. १७) शहरात पुन्हा हजेरी लावली. सकाळच्या सत्रात शहराच्या उपनगरांसह विविध भागांत हलक्या स्वरूपाच्या सरी कोसळल्या. त्यामुळे गेले काही दिवस उकाड्याने त्रस्त झालेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, वातावरणात सुखद गारवा निर्माण झाला आहे. तर पुढील तीन ते चार दिवस शहरात हलक्या पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे..जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात चांगला पाऊस झाल्यानंतर, पावसाने अचानक शहरातून काढता पाय घेतला होता. पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे गेल्या आठवड्याभरात शहराच्या कमाल तापमानात मोठी वाढ झाली होती. दिवसाचे कडक ऊन आणि वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे उकाड्यात भर पडली होती. मात्र, शुक्रवारी सकाळपासूनच शहरात ढगाळ वातावरण पाहायला मिळाले. त्यातच उपनगरांमध्ये पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्याने वातावरणात बदल जाणवला. दिवसभर आकाश बहुतांश काळ ढगाळ राहिल्याने कमाल आणि किमान तापमानात किंचित घट नोंदविण्यात आली. शुक्रवारी शहरात कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२.९ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविले गेले. पुढील तीन ते चार दिवसांत कमाल तापमानात आणखी दोन ते तीन अंश सेल्सिअसने घट होण्याची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे..शहर आणि परिसरात शनिवारी (ता. १८) कमाल आणि किमान तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. शनिवारी कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहील. सकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहील; मात्र दुपारी आणि सायंकाळी ढगांची गर्दी वाढून अतिशय हलक्या ते हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. रविवारपासून (ता. १९) कमाल आणि किमान तापमानात आणखी किंचित घट होऊन हलक्या सरींचा जोर कायम राहण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.