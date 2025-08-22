पुणे

Pune Rain Update : पावसाचा जोर पुण्यात ओसरला; कमाल तापमानात दोन ते तीन अंशांनी वाढ

Pune Weather : पुणे आणि उपनगरांमध्ये मागील २४ तासांत पावसाचा जोर ओसरला असून, हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे.
Pune Rain Update
Pune Rain UpdateSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुण्यात चोवीस तासांमध्ये पावसाचा जोर कमी झाला आहे. गुरुवारी (ता. २१) दिवसभर ढगाळ वातावरण आणि ऊन असा लपंडाव सुरू होता. काही ठिकाणी हलक्या सरी पडल्या. शहरामध्ये दोन दिवस झालेल्या पावसाने जनजीवन विस्कळित झाले होते.

Loading content, please wait...
pune
rain
Weather
rainy session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com