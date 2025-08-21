पुणे

Pune Rain Update : ताम्हिणी घाटात ५७५ मिमी पावसाची नोंद; पुण्यात रेड अलर्ट

Tamhini Rain fall : ताम्हिणी घाटात २४ तासांत ५७५ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, हवामान विभागाने घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट जारी केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून घाटमाथ्यावर जोरदार पाऊस होत आहे. ताम्हिणी परिसरात दोन दिवसांपासून अतिवृष्टीसदृश पाऊस होत आहे. ताम्हिणी घाटात बुधवारी सकाळपर्यंत (त्याआधी २४ तासांत) तब्बल ५७५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. त्यापाठोपाठ भिरा परिसरातही ५६८ मिलिमीटर पाऊस नोंदविला गेला आहे.

