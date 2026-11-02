पावसामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावला

पुणे, ता. २ ः शहरात झालेल्या पावसाचा परिणाम सोमवारी (ता. १) सकाळी रस्त्यावरील वाहतुकीवर झाला. सकाळपासून दुपारी सुमारे एक वाजेपर्यंत शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर वाहनांचा वेग मंदावला होता. अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहनचालकांना मार्ग काढताना कसरत करावी लागली. त्यातच रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा वेग आणखी कमी झाला. परिणामी, कामानिमित्त घराबाहेर पडलेल्या नागरिकांना इच्छितस्थळी पोहोचण्यासाठी अधिक वेळ लागला.
सकाळी कामावर जाणारे नोकरदार, शाळा-महाविद्यालयांत जाणारे विद्यार्थी, तसेच अन्य वाहनचालकांना पावसाचा फटका बसला. काही रस्त्यांवर पावसाचे पाणी साचल्याने दुचाकीस्वारांना खड्ड्यांचा अंदाज येत नव्हता. त्यामुळे वाहनचालकांना सावकाश प्रवास करावा लागत होता. पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होत नसल्याने काही ठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचून राहिले होते. त्यातच खड्डे चुकविण्याच्या प्रयत्नात वाहनांचा वेग कमी झाल्याने वाहतुकीचा खोळंबा झाला. प्रमुख चौकांत आणि मध्यवर्ती भागातील रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.
खरेदीच्या गर्दीत कोंडीची भर
दिवाळीचा सण जवळ आल्याने शहरातील मध्यवर्ती पेठा, बाजारपेठा आणि खरेदीच्या प्रमुख ठिकाणी नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे. दिवाळीच्या खरेदीसाठी शहराच्या विविध भागांतून नागरिक वाहने घेऊन बाहेर पडत असल्याने आधीच प्रमुख रस्त्यांवर वाहतुकीचा ताण वाढला आहे. त्यात पावसामुळे वाहतुकीचा खोळंबा वाढला.
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