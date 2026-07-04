पुणे

Pune: पावसामुळे शहरात झाडपडीच्या २९ घटना; वाहनांचे नुकसान, सुदैवाने कोणीही जखमी किंवा जीवितहानी नाही

Heavy Rain Triggers 29 Tree Fall Incidents in Pune: पुण्यातील पाऊस मुळे शहरात झाड पडणे च्या २९ घटना घडल्या असून पुणे अग्निशमन दल ने तातडीने मदतकार्य पूर्ण केले.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: शहरात गेल्या २४ तासांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे विविध भागांत झाडे व झाडांच्या फांद्या कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. शुक्रवारी (ता. ३) सकाळी सात वाजल्यापासून शनिवारी (ता. ४) दुपारी बारा वाजेपर्यंत शहरात झाडपडीच्या एकूण २९ घटना घडल्या. या सर्व घटनांवर अग्निशमन दलाने तातडीने प्रतिसाद देत मदत व बचावकार्य पूर्ण केले असून, कोणतीही जखमी किंवा जीवितहानी झालेली नाही.

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