Pune: पावसामुळे शहरात झाडपडीच्या २९ घटना; वाहनांचे नुकसान, सुदैवाने कोणीही जखमी किंवा जीवितहानी नाही

पुणे: शहरात गेल्या २४ तासांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे विविध भागांत झाडे व झाडांच्या फांद्या कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. शुक्रवारी (ता. ३) सकाळी सात वाजल्यापासून शनिवारी (ता. ४) दुपारी बारा वाजेपर्यंत शहरात झाडपडीच्या एकूण २९ घटना घडल्या. या सर्व घटनांवर अग्निशमन दलाने तातडीने प्रतिसाद देत मदत व बचावकार्य पूर्ण केले असून, कोणतीही जखमी किंवा जीवितहानी झालेली नाही..अग्निशमन दलाच्या नियंत्रण कक्षाला शहराच्या विविध भागांतून झाडे व फांद्या रस्त्यावर पडल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार अग्निशमन केंद्रांमधील पथके तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली. झाडे व फांद्या हटवून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. झाडपडीच्या घटनांमध्ये एरंडवणे, कोथरूड, गणेश पेठ, बावधन बुद्रुक, कोरेगाव पार्क, येरवडा, मगरपट्टा सिटी परिसर, शिवाजीनगर, सेनापती बापट रस्ता, नारायण पेठ, वारजे माळवाडी, चिंचवड, कोंढवा खुर्द, पाषाण, बाणेर आणि बालेवाडी परिसरांचा समावेश आहे..Nashik: अमृतकुंडातील शिवलिंग 'नव्याने प्रकट' नाही, त्र्यंबकेश्वर देवस्थानने केला खुलासा.प्रमुख घटनांमध्ये एरंडवणे येथील मुक्ता रेस्टॉरंटजवळ, कोथरूडमधील करिष्मा सोसायटी परिसरात, गणेश पेठेतील चोखा मेळा चौकाजवळ, बावधनमधील योगा सेंटर परिसरात तसेच कोरेगाव पार्कमधील लेन क्रमांक पाचमध्ये झाडे कोसळल्याच्या घटना घडल्या. तसेच मगरपट्टा सिटी, शिवाजीनगर, सेनापती बापट रस्ता, वारजे माळवाडी आणि चिंचवड परिसरातही झाडे व फांद्या रस्त्यावर पडल्याने काही काळ वाहतुकीवर परिणाम झाला होता..अग्निशमन दलाने मोटार करवत, दोरखंड आणि अन्य आवश्यक उपकरणांच्या साहाय्याने झाडे व फांद्या हटवून रस्ते मोकळे केले. सततच्या पावसामुळे झाडांच्या मुळांभोवतीची माती सैल होत असल्याने अशा घटना वाढत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पुढील काही दिवस पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नागरिकांनी काळजी घ्यावी तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने महापालिकेच्या नियंत्रण कक्षाशी अथवा अग्निशमन दलाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन अग्निशमन दलाने केले आहे..पौराणिक रहस्य,जबरदस्त अॅक्शन आणि थक्क करणारे व्हीएफएक्स; 'नागबंधम' चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडणार का?.वाहनांचे नुकसान: संततधार पावसामुळे शहरातील विविध भागांत झाडपडीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून, काही घटनांत रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या वाहनावर झाड कोसळल्याने वाहनांचे मोठे नुकसान झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.