Pune Rain Update: पुण्यात रिमझिम पावसाचे आगमन; ढगाळ वातावरण, घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाचा इशारा

पुणे शहर आणि उपनगरांमध्ये पहाटेपासून हलक्या स्वरूपाच्या पावसाने हजेरी लावली आहे. रविवारी सकाळी काही वेळ ऊन पडले असले तरी, दिवसभर ढगाळ वातावरण आणि रिमझिम पाऊस कायम होता. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) पुढील दोन दिवस ढगाळ वातावरणासह घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. पुणेकरांना या हवामानामुळे गारवा जाणवत असला तरी, घाटक्षेत्रात प्रवास करणाऱ्यांनी सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..पावसाचा जोर कमी, पण रिमझिम कायममागील काही दिवसांपासून पुण्यात जोरदार पावसाने हजेरी लावली होती. मात्र, सध्या पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला आहे. रविवारी मगरपट्टा परिसरात 1 मिलिमीटर, हडपसरमध्ये 0.5 मिलिमीटर, तर शिवाजीनगरमध्ये 0.1 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. पुणे वेधशाळेने सोमवारी देखील ढगाळ वातावरण आणि हलक्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. यासोबतच, कमाल तापमान 29 अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान 21.9 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे..मुंबईतही पावसाची ये-जापुण्यासोबतच मुंबईतही हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस सुरू आहे. तुरळक पावसाची ये-जा सुरू असून, मुंबईकरांना देखील ढगाळ वातावरणाचा अनुभव येत आहे. हवामान खात्याने मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात पुढील काही दिवस हलक्या पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे..पुणेकरांसाठी काय आहे सावधगिरी?हवामानातील बदलांमुळे पुण्यातील रस्त्यांवर पाणी साचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी सावधगिरीने वाहन चालवावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. घाटमाथ्यावरील पर्यटनस्थळांना भेट देणाऱ्यांनी हवामानाचा अंदाज घेऊनच प्रवासाचे नियोजन करावे.