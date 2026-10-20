Pune Weather: पुणेकरांना मुसळधार पावसाचा दिलासा! पण उन्हाचा चटका कायम; हवामान विभागाने नेमका काय वर्तवला अंदाज?

पुणे : उन्हाचा चटका आणि उकाडाक्याने हैराण झालेल्या पुणेकरांना सोमवारी (ता. १९) सायंकाळी झालेल्या पावसामुळे काहीसा दिलासा मिळाला. दिवसभर उन्हाचा चटका कायम होता. मात्र, सायंकाळी सहाच्या सुमारास शहरात अचानक पावसाला सुरुवात झाली. त्यामुळे वातावरणात थोडा गारवा निर्माण झाला. पुढील दोन दिवस हवामानात फारसा बदल होणार नसून, पावसाची शक्यता नसल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.शहरात सोमवारी दिवसभर काहीसे ढगाळ वातावरण होते. मात्र, उन्हाचा चटका आणि वाढलेल्या उकाड्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले होते. सायंकाळी अचानक पावसाला सुरुवात झाल्याने नागरिकांची तारांबळ उडाली. काही भागांत पावसाच्या सरी कोसळल्याने वातावरणात थोडा गारवा निर्माण झाला..शहरात सोमवारी कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२.१ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. ऑक्टोबर महिन्यात तापमानात वाढ होत असल्याने दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका जाणवत आहे. सायंकाळच्या पावसामुळे काही काळ उकाड्यापासून दिलासा मिळाला असला, तरी तापमानात मोठी घट होण्याची शक्यता नाही..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...शहर आणि परिसरात मंगळवारी (ता. २०) कमाल तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता असून, आकाश मुख्यतः निरभ्र राहील, तसेच दुपारी आणि सायंकाळी अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने स्पष्ट केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.