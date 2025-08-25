पुणे

Pune Rain Update : पुण्यात पुढील दोन दिवस हलक्या सरींचा अंदाज, वेधशाळेचा इशारा

Pune Weather Update : पुणे शहर व जिल्ह्यात पुढील दोन दिवस हलक्याशा पावसाच्या सरी व ढगाळ वातावरण राहण्याचा हवामान विभागाचा अंदाज आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरामध्ये रविवारी दिवसभर कधी ऊन तर कधी ढगाळ वातावरण होते. दुपारी पावसाच्या हलक्या सरी पडल्या. पाषाण आणि शिवाजीनगर परिसरात प्रत्येकी एक मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली.

