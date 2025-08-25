Pune Rain Update : पुण्यात पुढील दोन दिवस हलक्या सरींचा अंदाज, वेधशाळेचा इशारा

पुणे : शहरामध्ये रविवारी दिवसभर कधी ऊन तर कधी ढगाळ वातावरण होते. दुपारी पावसाच्या हलक्या सरी पडल्या. पाषाण आणि शिवाजीनगर परिसरात प्रत्येकी एक मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..Pune News: बॉयफ्रेंडला मेसेज का केला? मुलींच्या २ टोळ्या भिडल्या.! | Sakal News.पुढील दोन दिवस शहरासह जिल्ह्यात आकाश सामान्यतः: ढगाळ राहील आणि पावसाच्या हलक्या सरी पडतील, असा अंदाज पुणे वेधशाळेने वर्तविला आहे. शहरासह जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यात दोन ते तीन दिवस जोरदार पावसाच्या सरी पडल्या..त्यानंतर पावसाचा जोर कमी झाला. रविवारी दिवसभरात कुरवंडे येथे ११ मिलिमीटर, निमगिरी व तळेगाव परिसरात पाच मिमी, माळीण, लवळे व हवेली येथे तीन मिमी, चिंचवड परिसरात दोन मिमी तर पाषाण, शिवाजीनगर, बारामती आणि राजगुरुनगर येथे एक मिमी पावसाची नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.