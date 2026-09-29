Pune Rain Water : कोट्यवधींच्या कामांनंतरही रस्त्यावर तुंबले पाणी; पावसाने प्रशासनाची पोलखोल

पुणे - पावसाळी गटारांची स्वच्छता, नालेसफाई आणि पाणी तुंबणाऱ्या ठिकाणी विशेष कामांसाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले. तरीही सोमवारी (ता. २८) दुपारी अर्धा ते एक तास झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील अनेक ठिकाणी पाणी तुंबले. त्यामुळे वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांची दैना उडाली. मलनिःसारण विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयांकडून करण्यात आलेल्या या कामांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..गेल्या आठवड्यात गुरुवारी (ता. २४) तसेच सोमवारी (ता. २८) दुपारनंतर पुण्यात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झाला. मध्यवर्ती पेठांसह कोथरूड कचरा डेपो, सिंहगड रस्त्यावरील लगड मळा, मित्रमंडळ चौक, वाघोली, आंबेठाण मंदिर रस्ता, अप्पर डेपो, बिबवेवाडी, गोकुळनगर, कामठे नगर, येवलेवाडी आणि कोंढव्यातील व्हीआयटी कॉलेज रस्ता परिसरात पाणी साचले होते. अनेक ठिकाणी रस्त्यांना अक्षरशः नदीचे स्वरूप आले होते..पावसाळ्यापूर्वी गटारे, नाले आणि पावसाळी वाहिन्यांची साफसफाई करण्यासाठी महापालिकेने मोठा खर्च केला. तसेच दरवर्षी पाणी तुंबणाऱ्या ठिकाणी पाण्याचा निचरा सुरळीत व्हावा, यासाठी विशेष कामेही करण्यात आली. शहरातील २०१ पाणी साचणाऱ्या ठिकाणांची यादी करून तेथे उपाययोजना केल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, दोन महिन्यांनंतर शहरात झालेल्या जोरदार पावसाने या कामांची पोलखोल केली..रस्त्यांवर साचलेल्या पाण्यामुळे वाहनचालकांना सावधपणे वाहने चालवावी लागली. काही ठिकाणी पाण्याची पातळी वाढल्याने रस्त्यावरील खड्डे आणि चढ-उतारांचा अंदाज येत नव्हता. त्यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावला आणि वाहनांच्या रांगा लागल्या. पादचाऱ्यांनाही रस्त्याच्या कडेला साचलेल्या पाण्यातून वाट काढावी लागली. काही ठिकाणी पाणी ओसरेपर्यंत नागरिकांना थांबून राहावे लागले..'शहरात सोमवारी पाणी साचल्याच्या सुमारे २० ते २२ तक्रारी प्राप्त झाल्या. काही सखल भागांत आणि रस्त्यांच्या वळणांवर पाणी साचले होते. तक्रारींची पडताळणी केली असता पाण्याचा निचरा झाल्याचे निदर्शनास आले.'- गणेश सोनुने, महापालिका अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.