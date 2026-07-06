Pune Schools Shut: आषाढी वारीसाठी लाखो वारकरी पुण्यात अडकले; निवासासाठी महापालिकेच्या १०१ शाळा पाच दिवस बंद

पुणे : अतिवृष्टीमुळे आषाढी वारीनिमित्त आळंदीकडे जाणाऱ्या वारकऱ्यांना आता पुण्यातच थांबावे लागणार आहे. त्यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी महापालिकेने १०१ शाळांच्या इमारती निश्चित केल्या आहेत. त्यामुळे या शाळेतील विद्यार्थ्यांना मंगळवारपासून शनिवारपर्यंत सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी दिली. .पुणे जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे इंद्रायणी नदीला पूर आला असून, आळंदीला जोडणारे सर्व पूल पाण्याखाली गेले आहेत. त्यामुळे वारकऱ्यांना आळंदीत प्रवेश करता येणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारकऱ्यांना आळंदीत जाऊ नये, असे आवाहन केले आहे..आळंदीमध्ये संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखी सोहळ्याचे प्रस्थान बुधवारी (ता. ८) होणार आहे. गुरुवारी (ता. ९) पुण्याकडे प्रस्थान होणार आहे. पण अतिवृष्टीमुळे आता वारकरी आळंदीत न जाता त्यांचा मंगळवारपासून (ता. ७) पुण्यात मुक्काम असणार आहे. ते शनिवारी(ता. ११) सासवडच्या दिशेने प्रस्थान करतील. लाखो वारकरी पुढचे पाच दिवस पुण्यात मुक्कामी असणार आहेत. त्यांच्या निवासाची व्यवस्था महापालिकेच्या १०१ शाळांमध्ये केली आहे. त्यामुळे या शाळांना मंगळवार पासून ते शनिवारपर्यंत सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. आज अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे शाळा बंद होत्या. तर आता पाच दिवस पालखी सोहळ्यामुळे शाळा बंद असणार आहेत. प्रत्येक शाळेत स्वच्छता गृह स्वच्छ करणे, मोबाईल स्वच्छतागृह ठेवणे, पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे आदेश महापौर नागपुरे यांनी दिले आहेत. तसेच पालखी मार्गावर आत्तापर्यंत ५५० मोबाईल स्वच्छतागृहांची व्यवस्था झाली आहे. आणखी १५०० स्वच्छतागृहांची व्यवस्था पुढील दोन दिवसात केली जाणार आहे..जर्मन हँगर मंडपवारकऱ्यांच्या आंबेडकर महाविद्यालय, लक्ष्मी बाजार, सावित्रीबाई फुले विद्यालय या तीन ठिकाणी जर्मन हॅंगर मांडवाची व्यवस्था केली आहे. तेथे चिखलाचा त्रास होऊ नये म्हणून प्लायवूड टाकण्यात आले आहे.कार्यकर्त्यांची धावपळपालखी सोहळ्यात दिंड्यांच्या मुक्कामचे ठिकाण निश्चित असते. त्यांच्या निवास, भोजनाची व्यवस्था गणपती मंडळाचे कार्यकर्ते करत असतात. पण वारकऱ्यांचा मुक्काम दोन दिवस अलीकडे आला आहे. अनेक ठिकाणी अजून रस्त्यावर मांडव घालणे, जेवणासाठीची व्यवस्था करणे याचे नियोजन सुरु असताना मंगळवारपासून वारकरी पुण्यात येत आहेत. त्यामुळे हे नियोजन करताना कार्यकर्त्यांचीही चांगलीच धावपळ होत आहे..शैक्षणिक नुकसान भरून काढणार कसे?महापालिकेने एकीकडे १०१ शाळा वारकऱ्यांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची जवळपास आठवडाभर शाळा बुडणार आहे. महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्ती केली जात आहे. त्यातच या अपरिहार्य कारणामुळे शाळा बंद ठेवली जाणार असली तरी पुढील काळात विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान भरून काढणार कसे? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.