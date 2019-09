Pune Rains : आधी कर्तव्य, मग संसार!

पुणे - शहरात बुधवारी रात्री झालेल्या पावसाने अनेकांचे संसार उद्‌ध्वस्त केले. यामध्ये कात्रज, सिंहगड रस्ता, पद्मावती, बिबवेवाडी परिसरातील काही वृत्तपत्र विक्रेत्यांचाही समावेश आहे. घरादारात पाणी, वृत्तपत्र वितरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दुचाक्‍याही पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या. डोक्‍यावरचे छप्पर गमावलेले. अशाही परिस्थितीत कर्तव्यापासून दूर न जाता गुरुवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे वृत्तपत्र वितरणाचे काम या विक्रेत्यांनी केले. या कृतीतून त्यांनी व्यवसायावर प्रेम करा आणि कर्तव्याला महत्त्व द्या, असाच संदेश दिला. वृत्तपत्र वितरण हे तसे कठीण काम. दिवस उजाडण्याच्या आधीपासूनच दररोज हे काम करावे लागते. यासाठी पहाटे साडेपाच वाजल्यापासून कसरत करावी लागते. वृत्तपत्रांचे येणारे गठ्ठे उतरून घेण्यापासून, त्यांचे वर्गीकरण करणे, गल्लीनिहाय गठ्ठे तयार करणे, मुलांच्या मदतीने ते संबंधित कुटुंबाच्या घरी पोच करणे आदी सर्व कामे ही दररोज सकाळी साडेसात ते आठ वाजण्याच्या आत पूर्ण करावी लागतात. वृत्तपत्र विक्रेत्यांना पाऊस, पाणी, चिखल, ऊन, वारा किंवा थंडी या सर्वांचा सामना करत, हे काम नित्यनियमाने पूर्ण करावेच लागते. बुधवारी रात्री झालेल्या पावसाने अनेकांच्या घरात पाणी शिरले, असे पावसामुळे नुकसान झालेल्या तावरे कॉलनीतील वृत्तपत्र विक्रेते दीपक जगताप यांनी सांगितले. पावसाने घरात पाणी शिरले. घरात रात्रभर दहा ते बारा फूट पाणी साठलेले. सर्व वस्तू पाण्यात बुडाल्या. त्यातच वृत्तपत्र वितरणासाठीच्या दोन दुचाकीही पाण्यात वाहून गेल्या. अशाही कठीण परिस्थितीत गुरुवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे वृत्तपत्र वितरणाचे काम नियमितपणे पूर्ण केले. कितीही संकटे आली तरी व्यवसाय हे आम्ही आमचे पहिले कर्तव्य मानतो.

- दीपक जगताप, वृत्तपत्र विक्रेते, तावरे कॉलनी घरात पाच फूट पाणी साठले होते. चिखल झाला होता. त्यामुळे कुटुंबाने रात्र जागून काढली. रात्रभर टेन्शन होते. तरीसुद्धा नेहमीप्रमाणे पहाटे चार वाजता वृत्तपत्र वितरणासाठी बाहेर पडलो. वृत्तपत्र वाटप करणारी मुले सोबत घेतली आणि वृत्तपत्रांचे वितरण केले. त्यानंतर घरातील चिखल काढण्याचे काम केले. वृत्तपत्रे वाटप हे आमचे पहिले कर्तव्य आहे.

- वसंत कोल्हटकर, वृत्तपत्र विक्रेते, पर्वती

