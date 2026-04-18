Pune News: ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ कागदावरच!; सोसायट्यांकडून देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष, महापालिकेचेही ठोस प्रयत्न नाहीत

Municipal Oversight and Maintenance Issues: पुण्यातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांकडून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष होत आहे. महापालिकेकडून देखील नियमित तपासणी व देखभाल नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: शहराच्या काही भागांमध्ये पाणी टंचाईची समस्या गंभीर झालेली असताना ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ यंत्रणेकडे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून गांभीर्याने पाहिले जात नाही. मिळकत करामध्ये सवलत घेण्यापलीकडे या यंत्रणेचा प्रत्यक्षात भूजल पातळी वाढविण्यासाठी वापर होत नाही. विशेषतः महापालिकेकडूनही सोसायट्यांकडील ही यंत्रणा कायमस्वरूपी कार्यरत असावी, यासाठी ठोस प्रयत्न होत नाहीत.

