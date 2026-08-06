Pune Road Safety: राजाबहादूर मील रस्त्यावर बिल्डरची मुजोरी कायम; चिखलामुळे अपघात, महापालिकेचा दंड व काम थांबवण्याचा इशारा

पुणे : राजाबहादूर मील रस्त्यावर बांधकाम प्रकल्पाच्या वाहनांमुळे चिखल होत असल्याने महापालिकेने संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला नोटीस बजावली. पण त्याचा काहीही परिणाम बिल्डरवर झालेला नाही. आज (ता. ६) पुन्हा एकदा या रस्त्यावर चिखल होऊन दुचाकीस्वार घसरून पडल्याने अग्निशामक दलाला रस्त्यावर पाणी मारून चिखल बाजूला करण्याची नामुष्की आली. .मंगळवारी (ता. ४) सकाळी आरटीओ कार्यालय ते नायडू रुग्णालयादरम्यान रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात चिखल पसरल्याने अनेक दुचाकीस्वार घसरून पडले होते. या अपघातांत काही जण जखमी झाले. याच परिसरात अग्निशामक दलाचे केंद्र असल्याने जवानांनी तातडीने पाण्याचा मारा करून रस्ता स्वच्छ केला आणि पुढील अपघात टळले. या परिसरात एका बांधकाम प्रकल्प सुरु आहे. त्याचे डंपर, ट्रक रस्त्यावरून जाताना चिखल रस्त्यावर पसरवत आहे. या बिल्डरला नोटीस देऊन सात दिवसांत खुलासा करण्यास सांगितले होते..नोटीस मिळाल्यानंतर या कामात सुधारणा होईल अशी अपेक्षा होती. पण बिल्डरची मुजोरी कायम आहे. आज पुन्हा या ठिकाणी रस्त्यावर चिखल पसरल्याने गाड्या घसरून पडल्या. सुदैवाने कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही. हा चिखल बाजूला करण्यासाठी अग्निशामक दलाने पाणी मारल्याने निसरडेपणा कमी झाला..शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर म्हणाले, ‘‘बिल्डरला नोटीस बजावल्यानंतरही असे प्रकार होत असतील तर ते खपवून घेतले जाणार नाहीत. या बिल्डरला पुन्हा एक नोटीस बजावून दंड ठोठावला जाईल..तर काम थांबवाअतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनीही या प्रकारावर संताप व्यक्त केला. जर महापालिकेच्या अभियंत्यांना व्यवस्थित काम करता येत नसेल. नोटीस बजावून देखील हे प्रकार पुन्हा घडत असतील तर संबंधित अभियंत्यांचे काम थांबवा असे आदेश कौर यांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.