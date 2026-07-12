पुणे

Pune: रेंजहिल्स परिसरात ज्येष्ठ महिलेचा एकाकी अंत; परदेशात स्थायिक मुलाकडून पाचव्या दिवशी अंत्यसंस्कार

Elderly Woman Found Dead Alone in Pune Home: पुण्यातील रेंजहिल्स परिसरात एकट्या राहणाऱ्या ७० वर्षीय निवृत्त शिक्षिकेचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: आई आयुष्यभर मुलांसाठी जगली... मुलांना शिकवून मोठे केले, परदेशात स्थिरावलेले त्यांचे आयुष्य पाहून समाधान मानले. मात्र, स्वतःच्या आयुष्याच्या अखेरीस ती पुण्यातील रेंजहिल्स परिसरातील घरात पूर्णपणे एकटी पडली. हृदयविकाराच्या झटक्याने तिचा मृत्यू झाला.

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