Pune: रेंजहिल्स परिसरात ज्येष्ठ महिलेचा एकाकी अंत; परदेशात स्थायिक मुलाकडून पाचव्या दिवशी अंत्यसंस्कार

पुणे: आई आयुष्यभर मुलांसाठी जगली... मुलांना शिकवून मोठे केले, परदेशात स्थिरावलेले त्यांचे आयुष्य पाहून समाधान मानले. मात्र, स्वतःच्या आयुष्याच्या अखेरीस ती पुण्यातील रेंजहिल्स परिसरातील घरात पूर्णपणे एकटी पडली. हृदयविकाराच्या झटक्याने तिचा मृत्यू झाला. .तब्बल तीन दिवस तिचा मृतदेह घरातच पडून राहिला आणि अखेर पाचव्या दिवशी (ता. ११) सिंगापूरहून आलेल्या मुलाने आईवर अंत्यसंस्कार केले. माजी शिक्षिका असलेल्या ७० वर्षीय ज्येष्ठ महिला रेंजहिल्स परिसरातील एका सोसायटीत वास्तव्यास होत्या..Telangana Crime: तेलंगणात आरोपीकडून सामूहिक हत्याकांड; पत्नी व दोन मुलांसह सहा जणांचा खून; हल्लेखोर राजकुमार फरार.त्यांच्या पतीचे दहा वर्षांपूर्वीच निधन झाले असून, मुलगा व सून सिंगापूरला, तर मुलगी अमेरिकेत स्थायिक आहे. संबंधित महिलेच्या घरी काम करणारी मोलकरीण पावसामुळे दोन दिवस कामावर आली नव्हती. तिसऱ्या दिवशी ती कामावर आली असता, वारंवार बेल वाजवूनही आतून प्रतिसाद मिळाला नाही..तिने तातडीने शेजाऱ्यांना ही बाब कळवली. शेजाऱ्यांनी बराच वेळ प्रयत्न केल्यानंतर परदेशात असलेल्या मुलाशी संपर्क झाला. त्याने घराचा दरवाजा तोडण्याबाबत ई-मेल पाठविल्यानंतर शेजाऱ्यांनी चतुःश्रृंगी पोलिसांना पाचारण केले. पोलिसांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता, ज्येष्ठ महिलेचा मृतदेह निपचित पडलेला आढळला..Iran US Conflict : पेट्रोल- डिझेलचे दर पुन्हा वाढणार? इराण-अमेरिका संघर्ष भडकला; होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची इराणची घोषणा.शवविच्छेदन अहवालानुसार, त्यांचा मृत्यू तीन दिवसांपूर्वीच हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला असल्याचे स्पष्ट झाले. मुलगा दोन दिवसांनंतर पुण्यात पोहोचला. त्यानंतर मृत्यूच्या पाचव्या दिवशी शनिवारी (ता. ११) मोजक्या नातेवाइकांच्या उपस्थितीत वैकुंठ स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. विशेष म्हणजे, आईचे निधन होऊनही अमेरिकेतील मुलीने पुण्यात येण्यास असमर्थता दर्शवली..शहरात एकटे राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांनी आपली माहिती स्थानिक पोलिसांना तसेच आयुक्तालयातील भरोसा सेलकडे द्यायला हवी. त्यासाठी १०९० हा हेल्पलाइन क्रमांक आहे. ज्येष्ठांनी आपल्या मुलांचा आणि नातेवाइकांचा संपर्क क्रमांक शेजाऱ्यांकडे द्यावा. मुलांनीही नियमितपणे आई-वडिलांच्या व शेजाऱ्यांच्या संपर्कात राहावे. - अरुण रोडे, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.