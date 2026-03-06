पुणे

Pune Home Sales : घरविक्रीचा वेग पुरवठ्यापेक्षा अधिक; पुण्यात वर्षभरात ८१ हजारांहून अधिक घरांची विक्री

नव्या प्रकल्पांच्या तुलनेत घरविक्रीत २६ टक्क्यांनी वाढ झाल्याने पुण्यातील घरांची मागणी पुरवठ्यापेक्षा अधिक वेगाने वाढत आहे.
Pune Construction Field

Pune Construction Field

sakal

सनील गाडेकर
Updated on

पुणे - नव्या प्रकल्पांच्या तुलनेत घरविक्रीत २६ टक्क्यांनी वाढ झाल्याने पुण्यातील घरांची मागणी पुरवठ्यापेक्षा अधिक वेगाने वाढत आहे. २०२५ मध्ये शहरात ८१ हजार ८१ घरांची विक्री झाली असून, देशातील सर्व प्रमुख महानगरांमध्ये पुण्याने पुन्हा एकदा अव्वल स्थान पटकावले आहे.

Loading content, please wait...
pune
Construction Field
sale
Buy Home
Real Estate

Related Stories

No stories found.