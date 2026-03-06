Pune Home Sales : घरविक्रीचा वेग पुरवठ्यापेक्षा अधिक; पुण्यात वर्षभरात ८१ हजारांहून अधिक घरांची विक्री

पुणे - नव्या प्रकल्पांच्या तुलनेत घरविक्रीत २६ टक्क्यांनी वाढ झाल्याने पुण्यातील घरांची मागणी पुरवठ्यापेक्षा अधिक वेगाने वाढत आहे. २०२५ मध्ये शहरात ८१ हजार ८१ घरांची विक्री झाली असून, देशातील सर्व प्रमुख महानगरांमध्ये पुण्याने पुन्हा एकदा अव्वल स्थान पटकावले आहे..वाढती लोकसंख्या, आयटी आणि उत्पादन क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी, तसेच परवडणाऱ्या किमतींमुळे पुण्याचे निवासी बांधकाम क्षेत्र विस्तारत आहे. गेल्या काही वर्षांत नव्या प्रकल्पांची संख्या मर्यादित असली, तरी घरांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. २०२१ मध्ये घरांच्या व्यवहारांचे मूल्य ३६ हजार ८५२ कोटी रुपये होते, ते २०२५ मध्ये ६३ हजार ६९ कोटींवर पोहोचले आहे. यावरून पुणेकरांची घर खरेदीक्षमता वाढत असल्याचे स्पष्ट होते..पुणे का ठरते अव्वल?देशातील सर्वाधिक ८१ हजारांहून अधिक घरांची विक्रीसरासरी ७८ लाख रुपये किंमत; इतर महानगरांच्या तुलनेत स्वस्तआयटी क्षेत्र व औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा विकासस्थलांतरित लोकसंख्येचा वाढता ओघ.अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे२०२१ ते २०२५ दरम्यान व्यवहार मूल्यात सुमारे ७१ टक्के वाढचार वर्षांत सुमारे २६ हजार कोटींची वाढवार्षिक एकत्रित वाढ दर सुमारे १४ टक्के .घरांची विक्री व व्यवहार मूल्य कोटी (रु.)वर्ष - विक्री - व्यवहार मूल्य२०२१ - ६८,०८५ - ३६,८५१२०२२ - ८२,२८६ - ४९,७४२२०२३ - ९६,०५५ - ६२,२९८२०२४ - ९२,०५६ - ६७,५००२०२५ - ८१,०८१ - ६३,०६९.पुणे शहर उत्तम जीवनमान आणि रोजगारासाठी नागरिकांना आकर्षित करत आहे. सध्या खरेदीदार केवळ परवडणाऱ्या घरांपुरते मर्यादित न राहता प्रशस्त घरांकडे वळत आहेत, असे बाजारातील प्रवाहावरून दिसते.- मनीष जैन, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.