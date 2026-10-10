पुणे

Property Boom: महाग घरकुलांच्या मागणीत वाढ;जानेवारी ते सप्टेंबरमध्ये पुण्यात घरांची विक्री स्थिर; नाइट फ्रँकचा अहवाल

Pune Real Estate Market, Luxury Home Sales Rise 32% या नाइट फ्रँक इंडियाच्या अहवालानुसार, जानेवारी ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पुण्यात ३६,४०२ घरांची विक्री झाली.
Pune Real Estate Market, Luxury Home Sales Rise 32%

Pune Real Estate Market, Luxury Home Sales Rise 32%

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे, : पुण्यातील निवासी बाजारपेठेत जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांत घरांची एकूण विक्री स्थिर राहिली असून, ग्राहकांचा उच्च किमतीच्या घरांकडे कल वाढल्याचे दिसून आले आहे. एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या घरांची विक्री वार्षिक ३२ टक्क्यांनी वाढून १३,३७२ झाली, तर दोन ते पाच कोटी रुपये किमतीच्या घरांची विक्री वार्षिक ३८ टक्क्यांनी वाढून २,८९७ वर गेली आहे.

या कालावधीत पुण्यात एकूण ३६,४०२ घरांची विक्री झाली असून, मागील वर्षातील याच कालावधीत ३६,४४७ घरांची विक्री झाली होती, असे नाइट फ्रँक इंडियाच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे.

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