Property Boom: महाग घरकुलांच्या मागणीत वाढ;जानेवारी ते सप्टेंबरमध्ये पुण्यात घरांची विक्री स्थिर; नाइट फ्रँकचा अहवाल

पुणे, : पुण्यातील निवासी बाजारपेठेत जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांत घरांची एकूण विक्री स्थिर राहिली असून, ग्राहकांचा उच्च किमतीच्या घरांकडे कल वाढल्याचे दिसून आले आहे. एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या घरांची विक्री वार्षिक ३२ टक्क्यांनी वाढून १३,३७२ झाली, तर दोन ते पाच कोटी रुपये किमतीच्या घरांची विक्री वार्षिक ३८ टक्क्यांनी वाढून २,८९७ वर गेली आहे. या कालावधीत पुण्यात एकूण ३६,४०२ घरांची विक्री झाली असून, मागील वर्षातील याच कालावधीत ३६,४४७ घरांची विक्री झाली होती, असे नाइट फ्रँक इंडियाच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे..या अहवालानुसार, देशातील प्रमुख आठ निवासी बाजारपेठांमध्ये पुणे विक्रीच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर असून, एकूण विक्रीत त्याचा वाटा १४ टक्के आहे. या कालावधीत एकूण विक्रीतील उच्च किमतीच्या घरांचा वाटा २०२५मधील २८ टक्क्यांवरून ३७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ५० लाख ते एक कोटी रुपये किंमत विभागात १५,८११ घरांची विक्री झाली असून, हा पुण्यातील सर्वांत मोठा किंमत विभाग ठरला आहे. याउलट, ५० लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या घरांची विक्री २२ टक्क्यांनी घटून ७,२१९ झाली आहे. तर या नऊ महिन्यांमध्ये एकूण ४४,६७२ नवी घरे उपलब्ध करण्यात आली.पुण्यातील घरांच्या किमतीत नियंत्रित वाढ झाली असून, सरासरी निवासी किंमत चार टक्क्यांनी वाढून १०,०६७ रुपये प्रति चौरस फूट झाली. पुणे अद्याप देशातील तुलनेने परवडणाऱ्या प्रमुख गृहबाजारपेठांपैकी एक आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे..पुरवठ्यात चार टक्क्यांनी वाढदेशातील आठ प्रमुख गृहनिर्माण बाजारपेठांमध्ये एकूण २,५८,२३८ घरांची विक्री झाली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत स्थिर आहे. या कालावधीत २,७९,८९९ नवी घरे उपलब्ध करण्यात आली असून, पुरवठा चार टक्क्यांनी वाढला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये नवी घरे दाखल होण्याचे प्रमाण विक्रीपेक्षा अधिक असलेली ही सलग १६वी तिमाही आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.पुण्याच्या निवासी बाजारपेठेत ग्राहक उच्च किमतीच्या घरांकडे वळत असल्याचे दिसून आले आहे. शहरातील मजबूत कार्यालयीन अर्थव्यवस्था, नियंत्रित किंमतवाढ ,जुन्या प्रकल्पातील शिल्लक घरांची विक्री यामुळे पुण्याचा निवासी बाजारपेठेचा पाया मजबूत आहे.-विलास मेनन, नाइट फ्रँक इंडिया, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.