Pune News : एआय आणि डेटाच्या बळावर महाराष्ट्र होणार 'इनोव्हेशन हब'; डॉ. श्रीकांत पाटील यांनी मांडला रोडमॅप!

पुणे : ‘‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा आधारित निर्णयप्रक्रिया आणि नव्या धोरणांच्या माध्यमातून राज्यातील नावीन्याचा विकास अधिक वेगाने घडवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत तंत्रज्ञान, उद्योग आणि शिक्षण संस्थांनी एकत्र येणे काळाची गरज आहे,’’ असे मत ‘महाराष्ट्र राज्य नवोपक्रम सोसायटी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील यांनी केले..पुण्यातील स्टार्टअप, उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि नवोपक्रम क्षेत्रातील विविध घटकांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यासाठी ‘पुणे रीजनल इनोव्हेशन डायलॉग’ या विशेष संवाद सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड अॅग्रीकल्चर (एमसीसीआयए) आणि महाराष्ट्र राज्य नवोपक्रम सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबवण्यात आला. .Pune Crime : जुन्या वादातून खराडी परिसरात तरुणावर गंभीर हल्ला; पोलिस तपास सुरु!.या संवाद सत्रात सोसायटीकडून स्टार्टअप्ससाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची सविस्तर माहिती देण्यात आली. ‘एमसीसीआयए’चे महासंचालक प्रशांत गिरबने यांनी या संवाद सत्रामागील भूमिका स्पष्ट करत उद्योग, नवोपक्रम आणि धोरण यांना एकत्र आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगितले..डॉ. पाटील म्हणाले, ‘‘२०१० मध्ये आयटी आणि इनोव्हेशनवर चर्चा होत होती, तर आज डेटा आणि धोरणांवर चर्चा सुरू आहे. ‘मुंबई ३.०’सारख्या उपक्रमांतून नव्या कल्पनांना आणि विविध प्रकारच्या नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांना मोठी संधी मिळणार आहे..जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या युद्धसदृश परिस्थितीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, ‘‘सध्या ९० टक्क्यांहून अधिक रेअर अर्थ मेटल चीनमधून येतात, जे भविष्यासाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. त्यामुळे नागपूरमध्ये प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जात असून, सोन्याबरोबरच इतर महत्त्वाच्या धातूंवरही आता विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. काही वर्षांपूर्वी ऑटोमेशन आले, त्यानंतर आता लार्ज लँग्वेज मॉडेल्ससारखे तंत्रज्ञान पुढे येत आहे. त्यामुळे भविष्यात नोकऱ्यांचे नवे परिमाण तयार होणार आहेत. उद्योग आणि शिक्षण संस्था एकाच व्यासपीठावर आल्याशिवाय हा बदल सकारात्मक ठरणार नाही,’’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले..प्रत्येक जिल्हात इन्क्युबेशन सेंटरराज्यात नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असून, प्रत्येक जिल्ह्यात इन्क्युबेशन सेंटर उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नवकल्पनांनाही पुढे येण्याची संधी मिळणार आहे. ई-मोबिलिटी, फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन आणि शहरी विकास या क्षेत्रांमध्येही सोसायटीकडून काम सुरू असल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले. सोसायटी भविष्यात नोडल संस्था म्हणून काम करणार असल्याची संकल्पनाही त्यांनी यावेळी मांडली..Pune News : "एआयच्या युगात बदल अटळ, धोके नाही तर संधी शोधा"– पीपीपीएफमध्ये संजीव बजाजांचे मार्गदर्शन!.डॉ. श्रीकांत पाटील यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे :- धातूबाबत असलेले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी स्थानिक प्रक्रिया प्रकल्पांवर लक्ष- भविष्यातील कौशल्य विकासासाठी उद्योग आणि शिक्षण संस्था एकत्र येणे आवश्यक आहे- ग्रामीण भागातील नवकल्पनांना संधी दिली जाणार आहे- नोडल संस्था, निधी आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्समुळे राज्य नावीन्यात आघाडीवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.