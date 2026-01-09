पुणे

Pune News : एआय आणि डेटाच्या बळावर महाराष्ट्र होणार 'इनोव्हेशन हब'; डॉ. श्रीकांत पाटील यांनी मांडला रोडमॅप!

AI Innovation Pune : एआय आणि डेटाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात नावीन्याला गती देण्यासाठी डॉ. श्रीकांत पाटील यांनी 'पुणे रिजनल इनोव्हेशन डायलॉग'मध्ये भविष्यातील धोरणांचा आढावा घेतला. प्रत्येक जिल्ह्यात इन्क्युबेशन सेंटर उभारून ग्रामीण भागातील स्टार्टअप्सना बळ देण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा आधारित निर्णयप्रक्रिया आणि नव्या धोरणांच्या माध्यमातून राज्यातील नावीन्याचा विकास अधिक वेगाने घडवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत तंत्रज्ञान, उद्योग आणि शिक्षण संस्थांनी एकत्र येणे काळाची गरज आहे,’’ असे मत ‘महाराष्ट्र राज्य नवोपक्रम सोसायटी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील यांनी केले.

