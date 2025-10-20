Document Digitization : जुने दस्त डिजिटल स्वाक्षरी स्वरूपात, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा निर्णय; ३० कोटी दस्तांचा समावेश

पुणे : १९ : १८६५ ते २००१ या काळातील तीस कोटींहून अधिक जुन्या दस्तांचेही डिजिटायझेशन करून ते ऑनलाइन डिजिटल स्वाक्षरी स्वरूपात नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे. या कामासाठी ६२ कोटी खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे..राज्यात नोंदणी मुद्रांक विभागात १८६५ ते २००१ या काळात दस्त नोंदणी पारंपरिक पद्धतीने केली जात होती, तर १९२७ ते २००१ या काळात हे दस्त फोटो फिल्मच्या स्वरूपात जतन करण्यात येत होते. राज्यात दुय्यम निबंधक कार्यालयांची संख्या ५१७ इतकी आहे. या कार्यालयांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे रेकॉर्ड उपलब्ध आहेत. जुन्या दस्तऐवजांचे हे रेकॉर्ड सांभाळून ठेवण्याचे काम कठीण होत चालले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, नोंदणी व मुद्रांक विभागाने या दस्तांच्या संवर्धनाचा निर्णय घेतला आहे..Satara Crime: 'साताऱ्यात दोन टोळ्यांत राडा; ४० जणांवर गुन्हे'; जुन्या भांडणाच्या वादातून प्रकार; कोयते, दांडकी नाचवत पसरवली दहशत.पूर्वीच्या दस्तांच्या पानांना बुरशी लागली आहे. त्यामुळे फिल्म खराब झाल्या आहेत. दस्तांचे घेतलेले रोल्स, फिल्मवर रासायनिक प्रक्रिया करून त्या फिल्म विकसित करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. फिल्मचे संवर्धनही केले जाणार आहे. यासंदर्भात सरकारकडे पाठविलेल्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे. त्यानंतर उच्चाधिकार समितीकडूनही मान्यता मिळाली असून, आता निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. .हे काम एका वर्षात पूर्ण करण्याचे उदिष्ट आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर जुने दस्त डिजिटल स्वाक्षरी स्वरूपात उपलब्ध होणार असून, डाउनलोडदेखील करता येणार आहेत. हे दस्त कायदेशीर पुरावा म्हणून न्यायालये तसेच सरकारी कामांमध्ये वापरता येणार आहेत, अशी माहिती नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.