Document Digitization : जुने दस्त डिजिटल स्वाक्षरी स्वरूपात, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा निर्णय; ३० कोटी दस्तांचा समावेश

Digital Signature : नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १८६५ ते २००१ या काळातील ३० कोटींहून अधिक जुन्या दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन करून ते ₹६२ कोटींच्या खर्चातून लवकरच नागरिकांना ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : १९ : १८६५ ते २००१ या काळातील तीस कोटींहून अधिक जुन्या दस्तांचेही डिजिटायझेशन करून ते ऑनलाइन डिजिटल स्वाक्षरी स्वरूपात नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे. या कामासाठी ६२ कोटी खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.

